Retomam as buscas no fundo do mar para encontrar o avião da Malaysia Airlines

A Malásia vai reiniciar as buscas no fundo do mar, na sequência do desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines a 30 de dezembro, anunciaram as autoridades na quarta-feira, mais de 11 anos depois do avião ter desaparecido sem deixar rasto.

O Ministério dos Transportes informou que a empresa de robótica marinha Ocean Infinity vai efetuar buscas intermitentes durante 55 dias, nas áreas que se acredita serem as mais prováveis de encontrar o Boeing 777 desaparecido.

O avião desapareceu dos radares 39 minutos depois de ter partido de Kuala Lumpur com destino a Pequim, a 8 de março de 2014, transportando 227 passageiros e 12 tripulantes.

Em março, a Malásia aprovou um contrato "no-find, no-fee" com a empresa sediada no Reino Unido e nos Estados Unidos para fazer buscas num novo local de 15.000 quilómetros quadrados no Oceano Índico. A Ocean Infinity só receberá 70 milhões de dólares se forem descobertos destroços do avião.

Destroços do voo desaparecido MH370 da Malaysia Airlines são exibidos durante um evento do Dia em Memória do MH370 em Kuala Lumpur, Malásia, a 3 de março de 2019

"Os últimos desenvolvimentos sublinham o compromisso do governo da Malásia em dar um desfecho às famílias afetadas por esta tragédia", afirmou o ministério.

A empresa interrompeu a sua mais recente, em abril, devido ao mau tempo. A Ocean Infinity realizou anteriormente uma busca sem sucesso em 2018.

A maioria dos passageiros era de nacionalidade chinesa, com outros da Malásia, Estados Unidos, Indonésia, França, Rússia, entre outros. A bordo estavam cinco crianças com idades compreendidas entre os dois e os quatro anos.

Uma busca multinacional dispendiosa, que envolveu navios e aviões de vários países, não conseguiu localizar o avião, embora os destroços tenham posteriormente dado à costa na África Oriental e em ilhas do Oceano Índico.

Dados de satélite mostram que o avião se desviou da rota planeada e dirigiu-se para sul, para o extremo sul do Oceano Índico, onde os investigadores acreditam que se despenhou.