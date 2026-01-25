O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou, pouco mais de um mês depois de ter prometido uma lei para proibir o acesso de menores de 15 anos às plataformas, que pretende acelerar o processo legislativo para que a proibição das redes sociais para menores de 15 anos possa entrar em vigor em setembro, no início do novo ano letivo.

Num vídeo transmitido no sábado à noite pela BFMTV, Macron disse que tinha pedido ao seu governo para iniciar um processo acelerado para que o projeto de lei pudesse avançar o mais rapidamente possível e ser adotado pelo Senado dentro do prazo.

"É uma mensagem muito clara: os cérebros das nossas crianças e adolescentes não estão à venda", insistiu o presidente. "As suas emoções não estão à venda, nem por plataformas americanas nem por algoritmos chineses".

O anúncio surge poucos dias depois de o governo britânico ter afirmado que estava a considerar a possibilidade de proibir o acesso de jovens adolescentes às redes sociais, no âmbito de uma legislação mais rigorosa para proteger as crianças de conteúdos nocivos e de tempo de ecrã excessivo.

De acordo com a ANSES (Agência Nacional de Segurança Sanitária da Alimentação, do Ambiente e do Trabalho), um em cada dois adolescentes passa entre duas a cinco horas por dia no seu smartphone. Num relatório publicado em dezembro, afirma-se que quase 90% dos jovens entre os 12 e os 17 anos utilizam um smartphone todos os dias para aceder à Internet e que 58% deles o utilizam para aceder às redes sociais.

O relatório destaca uma série de efeitos nocivos associados à utilização das redes sociais, incluindo a diminuição da autoestima e o aumento da exposição a conteúdos associados a comportamentos de risco, como a automutilação ou o consumo de drogas, ou mesmo ao suicídio. Várias famílias francesas apresentaram queixas contra o TikTok na sequência de suicídios de adolescentes que acreditam estar ligados a conteúdos perigosos.

Em janeiro, a Anses publicou também uma avaliação científica exaustiva dos riscos para a saúde dos adolescentes (11-17 anos) associados à utilização das redes sociais.

De acordo com um documento vídeo consultado pela BFMTV, o Chefe de Estado agradeceu à deputada do Ensemble pour la République Laure Miller, relatora da Comissão de Inquérito sobre os efeitos do TikTok, pela sua proposta de lei, que o Governo acabou por aceitar. "Queria agradecer todo o trabalho realizado com Anne Le Hénaff e a sua equipa", afirmou.

"Vamos proibir as redes sociais para os menores de 15 anos e vamos proibir os telemóveis nas nossas escolas secundárias", disse Emmanuel Macron. "Penso que esta é uma regra clara. Clara para os nossos adolescentes, clara para as famílias, clara para os professores, e estamos a avançar."

Na sua mensagem de vídeo, o Presidente da República congratulou-se com um "texto muito mais simples que corresponde à promessa feita, ou seja, proibir as redes sociais para menores de 15 anos", bem como "a proibição de telemóveis nos nossos liceus".

Este texto deverá ser examinado em primeira leitura pela Assembleia Nacional na segunda-feira, 26 de janeiro .

Na Austrália, as empresas de redes sociais suspenderam o acesso a cerca de 4,7 milhões de contas pertencentes a crianças desde a proibição da sua utilização por menores de 16 anos, em 10 de dezembro, segundo as autoridades.

A lei suscitou um aceso debate na Austrália sobre a utilização da tecnologia, a privacidade, a segurança e a saúde mental das crianças, tendo levado outros países a considerar medidas semelhantes.