Os Estados Unidos e o Irão não conseguiram chegar a um acordo após 21 horas de conversações em Islamabad, deixando incertezas quanto ao frágil cessar-fogo de duas semanas.

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Após o fim das conversações históricas, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, que liderou a delegação dos EUA, considerou as conversações "substantivas", mas disse que o Irão "optou por não aceitar os nossos termos", o que é "uma má notícia para o Irão muito mais do que para os EUA". O vice-presidente acrescentou que estava em constante comunicação com o presidente Donald Trump.

Vance disse que, no final, não viram "um compromisso afirmativo" do Irão "de que não procurará uma arma nuclear" e "esse é o objetivo central do presidente dos Estados Unidos, foi isso que tentámos alcançar através destas negociações".

"Estávamos a negociar de boa fé", disse Vance, falando num púlpito com os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner ao seu lado. "Saímos daqui com uma proposta muito simples, um método de entendimento que é a nossa última e melhor oferta. Veremos se os iranianos a aceitam".

Os seus comentários não indicaram o que irá acontecer após o cessar-fogo de 14 dias inicialmente acordado pelos EUA, Irão e Israel, mas os mediadores paquistaneses apelaram aos EUA e ao Irão para manterem o cessar-fogo.

A delegação iraniana, liderada pelo presidente do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi, disse à televisão estatal iraniana que tinha apresentado "linhas vermelhas" nas reuniões com o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, incluindo a compensação pelos danos causados pelos ataques israelo-americanos e a libertação dos bens congelados do Irão.

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A agência noticiosa estatal iraniana afirmou que as conversações tripartidas tiveram início após terem sido cumpridas as condições prévias iranianas, incluindo a redução dos ataques israelitas no sul do Líbano.

Numa das primeiras reações do Irão, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, afirmou que as conversações foram interrompidas devido a uma "diferença de opinião sobre duas ou três questões importantes".

Baghaei disse à televisão estatal iraniana que o Estreito de Ormuz foi um dos temas discutidos pelos negociadores, mas não mencionou as armas nucleares.

Após o fim das conversações, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Ishaq Dar, afirmou: "É imperativo que as partes continuem a manter o seu compromisso de cessar-fogo", acrescentando que o seu país tentará facilitar um novo diálogo entre o Irão e os EUA nos próximos dias.