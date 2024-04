Cerca de 19 países da UE cobram impostos sobre as sucessões, as doações ou os bens. Devido ao tratamento fiscal altamente preferencial aplicável às transferências para familiares próximos, a maioria das heranças não é tributada. A percentagem da receita fiscal total proveniente dos impostos sobre a transmissão de património é muito baixa.

PUBLICIDADE

A desigualdade na distribuição da riqueza é predominante em toda a Europa. Os 10% mais ricos do continente detêm uns impressionantes 67% da riqueza, enquanto a metade inferior da população adulta possui apenas 1,2% da mesma. O papel dos impostos sobre as heranças, o património e as doações é amplamente debatido na resolução das desigualdades. 19 dos 27 países da UE cobram impostos sobre a transmissão do património. No entanto, as receitas dos impostos sobre as sucessões, heranças e doações excedem 1% da tributação total em apenas dois países da UE, nomeadamente a Bélgica e a França.

O que é o imposto sucessório?

O imposto sucessório é uma forma específica de tributação do património. Os impostos sobre o património líquido são cobrados periodicamente, geralmente anualmente, sobre o património detido. Pelo contrário, os impostos sobre a transferência de património são cobrados quando ocorre uma transferência de património e, no caso dos impostos sobre as sucessões e os bens, apenas após a morte do doador.

Não há imposto sucessório em 8 países da UE

A partir de 2022, de acordo com a Tax Foundation, que se baseia no "Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2022" e nos "Worldwide Tax Summaries" da PwC, não existiam impostos sobre as sucessões, heranças e doações em oito países da UE. São eles a Áustria, Chipre, Estónia, Letónia, Malta, Roménia, Eslováquia e Suécia. Entre os países da EFTA, a Noruega também não aplicava impostos sobre a transmissão de património.

Cinco países europeus aboliram o imposto sobre as sucessões

Cinco países aboliram o imposto sobre as sucessões desde 2000. São eles a Áustria, a Chéquia, a Noruega, a Eslováquia e a Suécia. A Estónia e a Letónia nunca cobraram impostos sobre as sucessões ou heranças.

Dois países nórdicos, dois países bálticos e dois países insulares do Mediterrâneo não aplicam impostos sobre as sucessões.

De acordo com o relatório "Inheritance Taxation" da OCDE, datado de 2021, existem muitas características comuns de conceção dos impostos sobre as sucessões, heranças e doações em toda a Europa.

A maioria dos países cobra impostos sobre as sucessões e as doações com base no beneficiário, mas uma minoria cobra impostos sobre o património com base no doador. Na UE, apenas a Dinamarca cobra impostos sobre as heranças dos doadores falecidos. O Reino Unido também aplica a mesma regra.

A maioria dos países favorece os cônjuges e os descendentes diretos através de limiares de isenção fiscal mais elevados e de taxas de imposto mais baixas. Os bens frequentemente mais favorecidos em termos fiscais incluem a residência principal, os ativos empresariais, os ativos de pensões e as apólices de seguro de vida.

Como se comparam as regras e as taxas do imposto sucessório?

As regras e taxas do imposto sucessório variam consoante o país e a região, o valor dos bens herdados e o nível de proximidade familiar entre o falecido e o beneficiário.

Por exemplo, em França, são aplicadas taxas diferentes às transferências para ascendentes e descendentes, às transferências entre irmãos, aos parentes consanguíneos até ao quarto grau e a todas as outras pessoas, de acordo com a Tax Foundation.

Há também uma variação significativa nas taxas de imposto. A maioria dos países aplica taxas de imposto progressivas, mas cerca de um terço aplica taxas de imposto fixas.

Em 2022, a taxa máxima do imposto sobre as sucessões variava entre 4% na Croácia e 88% em Espanha, consoante a região.

A maioria dos países europeus também aplica limiares de isenção do imposto sucessório. Estes dependem normalmente da relação entre o doador e o herdeiro, sendo mais favoráveis aos membros da família mais próximos.

Estes limiares diferem substancialmente na Europa, variando, por exemplo, entre quase 16 000 euros na Bélgica (Bruxelas-capital) e mais de um milhão de euros em Itália.

Receitas representam menos de 1% da tributação total em muitos países

Embora a taxa máxima do imposto sobre as sucessões seja superior a 50% em vários países, as receitas provenientes dos impostos sobre as sucessões, os bens e as doações constituem uma parte muito pequena do total das receitas fiscais na Europa. A percentagem do total das receitas fiscais provenientes destes impostos foi inferior a 1% em 2019, exceto na Bélgica (1,46%) e em França (1,36%).

Este valor foi de 0,71% no Reino Unido, 0,58% em Espanha, 0,52% na Alemanha e 0,1% em Itália.

Maioria das heranças não é tributada

Segundo o relatório da OCDE, a razão pela qual as receitas provenientes dos impostos sobre as sucessões e as heranças são normalmente baixas reside no facto de a maioria das heranças não ser tributada em vários países. Esta situação deve-se, em grande medida, ao tratamento fiscal altamente preferencial aplicável às transferências para familiares próximos e ao desagravamento fiscal concedido às transferências de ativos específicos. Por exemplo, estes incluem a residência principal, os ativos empresariais e agrícolas, os ativos de pensões e as apólices de seguros de vida.

"Em vários países, os impostos sobre as sucessões e os bens podem também ser evitados em grande medida através de doações em vida, devido ao seu tratamento fiscal mais favorável", conclui o relatório.

PUBLICIDADE

Relatório da OCDE: imposto sobre as sucessões reforça a equidade

O relatório sugere ainda que os impostos sobre as sucessões bem concebidos podem aumentar as receitas e reforçar a equidade. "Do ponto de vista da equidade, um imposto sobre as sucessões, em especial um imposto que incida sobre níveis relativamente elevados de transferências de património, pode ser um instrumento importante para aumentar a igualdade de oportunidades e reduzir a concentração da riqueza", afirma o relatório.