A disparidade dos ganhos líquidos anuais médios na Europa é notória, com variações significativas mesmo quando são tidos em conta os ajustamentos.

PUBLICIDADE

Os salários médios na Europa variam muito, o que tem um impacto significativo nas decisões de contratação e de emprego. Estas diferenças podem resultar de regulamentações, leis laborais, setores industriais e desenvolvimento económico específicos de cada país. Os países do Norte e da Europa Ocidental registam os rendimentos líquidos médios mais elevados, enquanto os países da Europa Oriental e do Sul apresentam valores muito inferiores.

Como se comparam os rendimentos médios na Europa?

O rendimento líquido médio anual é calculado subtraindo os impostos sobre o rendimento e as contribuições para a segurança social do rendimento anual bruto e adicionando depois os abonos de família. As diferentes situações familiares, como o facto de ser solteiro ou casado e o número de filhos a cargo, têm impacto no rendimento líquido.

A Euronews Business analisa o rendimento líquido de uma pessoa solteira sem filhos, mas o gráfico abaixo também oferece opções para diferentes cenários.

A Suíça encabeça a lista com um impressionante rendimento líquido médio anual de 85 582 euros, significativamente mais elevado do que qualquer outro país da região, de acordo com o Eurostat, o serviço oficial de estatística da UE.

A seguir à Suíça, a Islândia e o Luxemburgo registaram rendimentos médios de 53 885 euros e 49 035 euros, respetivamente. A Noruega e os Países Baixos também registaram rendimentos líquidos superiores a 45 000 euros.

O rendimento líquido médio na UE foi de 28 217 euros, servindo de referência para comparação. Países como a França (31 481 euros) e a Suécia (33 926 euros) ultrapassam ligeiramente a média da UE, enquanto outros, como a Itália (24 207 euros) e a Espanha (23 568 euros), ficam aquém.

Entre as principais economias da Europa, a Alemanha registou o rendimento líquido mais elevado, com 38 086 euros. O último valor disponível para o Reino Unido é de 2019, o que dificulta uma comparação direta, mas foi de 35 783 euros, o que indica a posição do Reino Unido.

Todos estes números realçam as diferenças substanciais de rendimento que existem mesmo entre as nações mais ricas da Europa.

No outro extremo do espetro, países como a Turquia e a Bulgária registam os rendimentos líquidos anuais médios mais baixos, com 8 968 euros e 9 355 euros, respetivamente.

Países da Europa Oriental como a Roménia (11 105 euros), a Croácia (12 330 euros) e a Hungria (12 456 euros) também se situam no extremo inferior da escala salarial.

Salários ajustados pelo PPC

Quando se efetua o ajustamento pelo poder de compra padrão (PPC), o panorama muda ligeiramente. O PPC é uma unidade monetária artificial que ajusta as diferenças de nível de preços entre países.

A Suíça continua a ser o país mais alto, com 47'403 PPS, mas a diferença em relação aos outros países diminui. Este valor sublinha a forte posição económica e o elevado nível de vida da Suíça, que ultrapassa substancialmente outras nações da região.

A seguir à Suíça, os Países Baixos e a Noruega também apresentam rendimentos líquidos robustos, com 38 856 PPC e 36 288 PPC, respetivamente. O Luxemburgo e a Áustria completam os cinco primeiros, com mais de 35.000 PPS.

Estes países, predominantemente localizados na Europa do Norte e Ocidental, beneficiam de economias fortes, infraestruturas avançadas e legislação laboral favorável, o que contribui para os seus elevados rendimentos.

Ganhos líquidos mais baixos na Europa Oriental e do Sul

Em contrapartida, os países da Europa Oriental e do Sul registam geralmente rendimentos líquidos médios mais baixos em termos de PPC.

A Eslováquia, por exemplo, regista o salário líquido médio anual mais baixo, com 14 758 PPC. A Turquia (2022), a Letónia e a Bulgária também se situam no extremo inferior do espetro, cada uma com menos de 16 000 PPC.

Estes números evidenciam as disparidades económicas existentes no continente, influenciadas por vários fatores como o desenvolvimento económico, as condições do mercado de trabalho e o custo de vida.

Entre as principais economias da Europa, a Alemanha destaca-se com rendimentos líquidos de 34.914 PPC. Embora os dados mais recentes do Reino Unido sejam de 2019, este país registou 29 757 PPS, o que indica a sua posição competitiva na Europa.

PUBLICIDADE

Países como a Bélgica, a Irlanda e a Suécia também registam um bom desempenho, com rendimentos superiores a 30 000 PPC. Estas estatísticas refletem a estabilidade económica e os padrões de vida mais elevados nestas regiões.

O gráfico acima ilustra como o número de filhos a cargo e o estado civil têm um impacto significativo nos rendimentos líquidos em toda a Europa. Embora as classificações de certos países se alterem em função destas circunstâncias variáveis, as alterações globais não são, em geral, dramáticas.

Todas estas disparidades nos rendimentos líquidos têm implicações significativas para a qualidade de vida, a estabilidade económica e a equidade social na Europa. Os decisores políticos e as partes interessadas devem ter em conta estas conclusões nos seus esforços para combater a desigualdade de rendimentos e promover um crescimento económico equilibrado em todo o continente.

Transparência salarial na UE

A UE promove a transparência salarial com novas regras adotadas em 24 de abril de 2023. Estas regras exigem que as empresas partilhem informações salariais e resolvam qualquer diferença salarial entre homens e mulheres superior a 5%. A transparência salarial ajuda os trabalhadores a fazer valer o seu direito à igualdade de remuneração e visa colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres.