Portugal celebra as feras e os heróis míticos com uma moeda de Ulisses

Banco de Portugal presta homenagem ao mítico fundador de Lisboa com uma moeda de coleção de 5 euros.

A partir de quarta-feira, será distribuída em todo o território nacional uma nova moeda com a imagem do lendário herói Ulisses, da autoria do artista Gonçalo Viana.

Com um valor facial de 5 euros, a moeda é válida apenas em Portugal e será distribuída ao público através das instituições de crédito, das caixas do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

O país está a homenagear a figura fictícia de Ulisses devido às suas ligações à capital portuguesa, Lisboa.

O herói mítico, também conhecido pelo nome grego Odisseu, é mais conhecido pelo seu papel de protagonista na Odisseia de Homero, um poema épico composto por volta do século VII ou VIII a.C. A personagem também aparece na Ilíada - e em vários outros poemas e peças de teatro. Atualmente, muitos associam o nome Ulisses ao romance homónimo do escritor irlandês James Joyce, uma obra modernista inspirada nos clássicos.

Os historiadores não encontraram provas reais de que Ulisses, o lendário rei de Ítaca, tenha efetivamente existido. Mesmo assim, alguns contadores de histórias sugerem que a cidade de Lisboa foi fundada pelo herói, que aí parou quando regressava da guerra de Troia.

Na parte da frente da nova moeda, podemos ver Ulisses amarrado ao mastro de um navio. A imagem representa uma cena da Odisseia, em que o herói pede à sua tripulação que o amarre. Ele deseja ouvir o canto das sereias, sem ser atraído para a água pelas suas vozes.

As sereias em questão, por sua vez, podem ser vistas no círculo exterior da moeda. São apresentadas sete sereias com corpos semelhantes a aves, asas e garras estendidas. Estão a estender a mão para o herói grego, que também está colocado junto ao brasão português.

No verso da moeda, podemos ver Ulisses armado com um arco e uma flecha. O herói está rodeado por uma serpente que forma sete curvas com o seu corpo, uma alusão às sete colinas de Lisboa.

Embora este episódio não conste da epopeia de Homero, diz-se que Ulisses era amado pela rainha de Ofiussa, a terra que é atualmente Lisboa.

Quando Ulisses tentou abandonar o reino, diz-se que os braços dela se transformaram em serpentes, enquanto ela o perseguia no mar. Estas serpentes, segundo a história, tornaram-se as colinas de Lisboa.