The Big Question: Qual é o maior mercado musical do mundo?

A indústria fonográfica está a registar um crescimento que "causaria inveja a muitos outros setores", mas o que está a impulsionar esse crescimento?

2024 foi um ano e tanto para as mulheres na música: A Eras Tour de Taylor Swift tornou-se a digressão de maior bilheteira da história, Beyoncé tornou-se a artista mais nomeada para os Grammy de sempre (99) e os 3 melhores álbuns do ano a nível mundial foram de Taylor Swift, Billie Eilish e Sabrina Carpenter.

Mas como são as finanças do setor e quais são as tendências que o estão a moldar neste momento?

Neste episódio de The Big Question, Hannah Brown junta-se a Victoria Oakley, diretora-geral do organismo mundial das editoras discográficas IFPI, para discutir o seu último Global Music Report.

Quanto vale a indústria da música?

A "indústria da música" não é uma indústria única — é composta por muitas partes diferentes que, por sua vez, influenciam outras indústrias como as viagens, a hotelaria e a moda — como demonstrado pelo fenómeno "Swiftonomic" de 2024.

"As digressões, as atuações ao vivo e os concertos são muito importantes, certo? Depois, o streaming — onde talvez ouça muito, há a edição, a composição, a música para filmes, a música para publicidade, o merchandising. Há todo um ecossistema de diferentes formas de os artistas chegarem aos seus fãs e ganharem dinheiro e poderem prosperar como artistas", explicou Victoria.

De acordo com o Global Music Report 2025 da IFPI, apenas um dos seus setores, a música gravada global, cresceu 4,8% em 2024 e foi avaliado em 29,6 mil milhões de dólares (27,1 mil milhões de euros).

Embora o crescimento do setor possa ter abrandado nos últimos anos, continua a ser superior a muitos outros e significativamente mais elevado do que o crescimento médio do PIB mundial em 2024 — 3,2% de acordo com a OCDE.

A Europa representou 29,5% do valor global e cresceu a uma taxa de 8,3%, significativamente superior aos +2,1% dos EUA e Canadá. Isto apesar do facto deos EUA serem o maior mercado musical do mundo, seguidos pelo Japão, Reino Unido e Alemanha.

O principal fator de receitas? O streaming.

O que está a impulsionar o crescimento da indústria discográfica?

O streaming por subscrição cresceu 9,5% e o número de utilizadores em todo o mundo aumentou 10,6%, atingindo 752 milhões de pessoas em 2024.

De facto, as receitas de streaming ultrapassaram os 20 mil milhões de dólares pela primeira vez em 2024 (20,4 mil milhões de dólares / 18,6 mil milhões de euros) e representaram 69% das receitas totais da música gravada.

Para pôr isto em perspetiva, 20 mil milhões de dólares é mais do que a totalidade das receitas da indústria da música gravada para cada ano entre 2003 e 2020.

Embora o streaming seja o principal motor, não é o único fator.

Embora os CD continuem a ser populares no Japão, os formatos físicos em geral diminuíram 3,1%. No entanto, não é o caso do vinil.

As receitas do vinil continuaram a crescer em 2024, com um aumento de 4,6%, o que constituiu o 18.º ano consecutivo de crescimento.

"Na Coreia do Sul é absolutamente enorme e, na verdade, noutras partes do mundo onde se ouve K-pop, é frequente comprar-se primeiro em vinil", disse Victoria.

"O que também acontece é que muitos superfãs compram o vinil como um objeto de coleção e compram várias versões diferentes.

"Assim, podemos ter um artista que lança essencialmente o mesmo disco, mas com cores de vinil diferentes, arte diferente, material diferente, palavras diferentes, poesia diferente no interior e isso é muito importante para os fãs que querem ter essa forte ligação pessoal com o seu artista."

Quais são as tendências que estão a moldar a indústria musical neste momento?

"Há mais de 15 ou 20 anos, era preciso cantar em inglês para chegar ao topo e, por isso, a música dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e do Canadá teve um sucesso incrível na maioria dos sítios."

"Esse já não é o caso, em nenhuma parte do mundo", afirmou Victoria.

Na verdade, todos os países europeus ouvem predominantemente música na sua própria língua, pelo que o desafio agora é aumentar as exportações para outros mercados.

"Quem poderia imaginar, há dez anos, que todos os adolescentes do mundo estariam a ouvir K-pop? Por isso, se a Coreia do Sul o consegue fazer, não há razão para que mais ninguém não o consiga."

"É um pouco mais complicado se a sua música estiver numa língua que é falada por muito poucas pessoas em todo o mundo, mas [...] é absolutamente possível", acrescentou Victoria.

Os maiores crescimentos de mercado em 2024 verificaram-se na América Latina (+22,5%), no Médio Oriente e Norte de África (+22,8%) e na África Subsariana (+22,8%).

"Penso que uma das histórias interessantes em termos de música latino-americana é a forma como está a chegar ao mundo em geral, talvez ocupando o seu devido lugar no palco global."

"Também penso que há uma série de países que estão a chegar ao seu momento na indústria musical nos próximos anos."

"O que vai acontecer na China e o que vai acontecer na Índia continua incerto, mas são mercados enormes, com uma enorme diversidade e variedade, tanto na oferta de música como no que ouvem. Por isso, penso que será muito interessante observar estes dois mercados nos próximos anos."

The Big Questioné uma série da Euronews Business onde nos reunimos com líderes e especialistas da indústria para discutir alguns dos tópicos mais relevantes da atualidade.

Assista ao vídeo acima para ver a conversa completa sobre o Global Music Report.