Jovens europeus escolhem "Animal" como melhor filme do ano

Já é conhecido o primeiro vencedor dos Prémios do Cinema Europeu, que se realizam a 10 de dezembro, em Reiquiavique. Animal, realizado por Cyril Dion, escritor, realizador e activista ambiental é a escolha dos cinéfilos mais jovens que todos os anos são convidados a votar entre os três filmes nomeados para a categoria Prémio Público Jovem.

"Convidamos jovens entre os 12 e 14 anos a ver três filmes nomeados. Eles assistiram aos filmes, encontraram-se antecipadamente até ao dia do Prémio do Público Jovem e depois, num dia, um mês antes dos outros Prémios Europeus de Cinema, os jovens da Europa votam o seu filme favorito. E este é o Prémio do Público Jovem," explica Matthijs Wouter Knol, diretor da Academia Europeia de Cinema, em entrevista à Euronews.

Em Animal, Cyril Dion e dois adolescentes, Bella e Vipulan, encontram-se com cientistas e activistas de todo o mundo em busca de uma forma de viver com as outras espécies como coabitantes e não como predadores.

Três mil adolescentes de 42 países escolhem anualmente o Prémio do Público Jovem, criado há mais de uma década para fomentar novos públicos - onde quer que estejam.

"É um projecto que cresceu especialmente no tempo em que os visionamentos só eram possíveis online. Era muito mais fácil chegar desta forma a muitos jovens que não podiam ir ao cinema. E agora, para eles, ainda parece mais natural escolher ir ao cinema ou ver os filmes online," refere Matthijs Wouter Knol.

No site do Young Audience Awards é possível ver todos os filmes nomeados. Este ano, para além de Animal, estavam a concurso Comedy Queen, da Suécia, e Dreams Are Like Wild Tigers, da Alemanha.