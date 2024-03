A exposição "The Art of the Brick", que mergulha os visitantes no maravilhoso e colorido mundo do artista Nathan Sawaya, pode ser vista em Brick Lane, em Londres, até 12 de maio.

Alguns artistas usam tinta, outros bronze, poucos ousam mesmo criar a partir de chocolate. Mas para Nathan Sawaya, o meio de eleição é a humilde peça de LEGO.

Tudo começou há duas décadas, quando Sawaya trabalhava como advogado numa empresa em Nova Iorque. À procura de um escape criativo após longos dias de papelada monótona, pensou: "E este brinquedo da minha infância? Será que posso usar peças LEGO para criar arte?".

E com essa ideia, nasceu um artista a partir de um advogado.

Atualmente, as esculturas LEGO coloridas de Sawaya são uma sensação mundial. A sua aclamada exposição, "The Art of the Brick", conquistou corações em 24 países de seis continentes diferentes.

A célebre exposição regressou agora a Londres e não podia ter lugar num local mais apropriado: a adequadamente designada para o caso Brick Lane. Pode apreciar a exibição nesta icónica rua até 12 de maio.

Desde versões reimaginadas de obras-primas intemporais, como a "Mona Lisa" de Da Vinci e o "David" de Miguel Ângelo, a obras originais de cortar a respiração, a exposição apresenta mais de 100 obras de arte únicas construídas a partir de aproximadamente um milhão de tijolos individuais.

Antes da inauguração da exposição, tivemos o prazer de nos sentar com Sawaya para falar do seu caso de amor com a LEGO.

Nathan Sawaya fotografado no exterior de "Art of the Brick", que estreou em 2007 e se tornou um fenómeno internacional. Credit: Nathan Sawaya/TheArtOfTheBrick

**Euronews Culture:**Porquê LEGO?

Nathan Sawaya: Bem, adoro usar peças LEGO por uma série de razões. Penso que é um meio muito acessível. As pessoas podem relacionar-se com esta arte porque é feita de algo com que estão familiarizadas. Mas também gosto de usar LEGO porque temos estes pequenos retângulos e cantos afiados, e quando vemos a arte de perto, vemos todos esses cantos, mas depois afastamo-nos dela e todos esses cantos se misturam em curvas. E essa é a magia de usar peças LEGO.

Teve uma mudança de carreira bastante drástica...

Sim, de facto. Eu estava a exercer advocacia em Nova Iorque. Era advogado de empresas. Ao fim do dia, chegava a casa e precisava de um escape. Algumas pessoas vão para o ginásio ao fim do dia, mas eu queria criar algo. Por isso, às vezes, desenhava ou pintava. Um dia, pensei: "E este brinquedo da minha infância? Será que posso usar peças de LEGO para criar arte? E acabei por deixar o escritório de advogados para trás para me tornar um artista a tempo inteiro.

Uma escultura de dinossauro gigante em exposição na "Art of the Brick" em Londres. Credit: Euronews Culture

"Yellow" de Nathan Sawaya, em exposição na "The Art of the Brick" em Londres. Credit: Euronews Culture

Pode falar-nos um pouco sobre o processo de criação destas obras?

Estas mãos criaram tudo o que se vê aqui na exposição e é um processo lento para criar estas esculturas. Quando estou a trabalhar numa obra de arte, estou a colar cada um dos tijolos. É preciso tempo e paciência. E se cometo um erro, tenho de usar um martelo e um cinzel e desmontar a escultura e depois reconstruir a secção para que fique com o aspeto correto.

Como decide o que vai criar? Onde encontra inspiração?

A minha inspiração vem de muitos sítios diferentes. Felizmente, como tenho exposições e digressões a nível mundial, viajo muito. Tenho a oportunidade de conhecer pessoas novas, experimentar culturas diferentes e posso usar isso como inspiração. Levo um pequeno bloco de desenho comigo, vou anotando ideias à medida que vou viajando e vou tendo novas ideias enquanto viajo.

É uma coincidência que esta exposição esteja a decorrer em Brick Lane?

Hahaha. É ótimo que a exposição esteja aqui em Brick Lane. Alguns podem dizer que é uma coincidência. Outros podem dizer que é magia LEGO.

"The Scream" em exibição na exposição "The Art of the Brick". Credit: Nathan Sawaya

Uma escultura Lego em exposição na exposição "The Art of the Brick" em Londres. Credit: Euronews Culture

O que pensa da inteligência artificial (IA) na arte?

A IA pode ser uma ótima ferramenta para um artista. Pessoalmente, ainda não a utilizo, mas penso que há espaço para, pelo menos, fazer experiências com ela. Não existem regras para a arte. Por isso, tudo o que possa criar arte nova é algo a explorar.

Quantas peças LEGO tem?

Tenho cerca de 10 milhões de peças LEGO no meu inventário no meu estúdio de arte. Por isso, em qualquer altura, tenho peças suficientes para criar tudo o que possa imaginar. Tento manter um espetro completo de cores, formas e tamanhos. Encomendo cerca de um quarto de milhão de peças todos os meses. Por isso, tenho bastantes peças LEGO...

Finalmente, alguma vez pisou acidentalmente um tijolo LEGO enquanto trabalhava numa das suas esculturas?

Já pisei tantos tijolos LEGO que já nem sequer os sinto!