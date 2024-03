Tiphaine Auzière, 40 anos, advogada e enteada do presidente de França, Emmanuel Macron, publicou o seu primeiro romance, "Assises", que aborda a violência doméstica e a lei.

Tiphaine Auzière, a filha mais nova da mulher do presidente francês Emmanuel Macron, Brigitte, publicou esta quarta-feira o seu romance de estreia, um drama de tribunal que explora as ramificações legais e as respostas aos abusos domésticos.

A advogada francesa seguiu a máxima "escreve o que sabes" para o seu romance "Assises", que se refere ao termo francês para tribunal criminal. O livro acompanha uma jovem advogada do norte de França, que defende uma mulher acusada de assassinar o marido agressor.

Auzière dedicou o livro ao seu famoso padrasto, escrevendo "A Emmanuel, que me mostrou que nada é impossível".

Numa entrevista à revista francesa Paris Match antes do lançamento do livro, Auzière falou sobre a relação da sua mãe com Macron, uma das raras vezes em que comentou o início polémico do casal.

Macron tinha 15 anos quando se apaixonou pela sua professora de teatro, Brigitte Auzière, que tinha 40 anos na altura. A irmã mais velha de Tiphaine, Laurence, era colega de turma de Macron na altura.

Tiphaine Auzière, filha de Brigitte Macron, com o padrasto e presidente francês Emmanuel Macron. Gonzalo Fuentes/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

O casamento dos dois desestruturou a sua família, diz Auzière, apesar de atualmente se dar bem com Macron.

Auzière admitiu que os mexericos da pequena cidade em torno da sua mãe e de Macron foram dolorosos na altura, quando ela tinha apenas 9 anos de idade.

"Aprendi muito sobre a natureza humana", disse à revista. "Os ataques, a calúnia, o julgamento. Ainda não estávamos na era das redes sociais, mas estávamos numa cidade pequena. Toda a gente sabia tudo".

Ela disse que tirou muitas lições de vida deste capítulo doloroso da sua vida.

"Saí de lá com uma mente mais aberta, com vontade de continuar a andar enquanto afinava o ruído, com mais tolerância para com os outros. Uma separação familiar pode ser uma tristeza e uma oportunidade. A sua reconstrução pode enriquecer a vida. Tenho um pai e um padrasto que me são queridos".

Tiphaine Auzière (à esquerda), a "cara chapada" da sua mãe, Brigitte Macron (à direita). AP Photo

Auzière também respondeu aos comentários maldosos que sugerem que a sua mãe é transgénero. Em 2022, Brigitte Macron intentou uma ação judicial contra duas mulheres que afirmaram que ela tinha nascido homem.

"Preocupo-me com a sociedade quando ouço que os rumores de que a minha mãe é um homem estão a espalhar-se nas redes sociais", disse ela. "A audácia do que está a ser afirmado e o peso dado a estas declarações. Qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa e demora muito tempo a voltar atrás."

Quanto ao seu romance, Auzière diz que estava nervosa antes de o mostrar à sua mãe, que é professora de francês.

"Ela fez-me o maior elogio ao dizer-me que tinha adorado o livro e ao mesmo tempo confessou que estava chateada consigo própria por não ter reconhecido o meu talento para a escrita durante todos estes anos", conta.

O presidente, admitiu, ainda não leu o livro: "Como podem imaginar, neste momento, ele está um pouco ocupado".

O romance "Assises" de Tiphaine Auzière já foi lançado em França.