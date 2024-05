Segurança de Drake baleado junto à mansão do rapper em Toronto

De Euronews

Segurança foi atingido por vários tiros, um deles no peito, e está no hospital em estado grave. Incidente acontece numa altura em que Drake está envolvido numa polémica com o rapper Kendrick Lamar, que o acusa de ter relações sexuais com raparigas menores de idade. Artista canadiano nega.

O segurança de Drake foi baleado na madrugada de terça-feira junto à mansão do rapper canadiano no bairro de Bridle Path, em Toronto.

Os suspeitos dispararam de dentro de uma viatura, atingindo a vítima com vários tiros, um deles no peito, antes de fugirem do local. O segurança está hospitalizado em estado grave, segundo as autoridades.

Não se sabe se Drake estava em casa no momento do ataque ou se seria ele o alvo dos atiradores.

A polícia está a analisar as imagens de videovigilância, adiantando que a equipa de segurança de Drake está a cooperar com a investigação.

Nas últimas semanas, Drake tem estado envolvido numa polémica com o rapper norte-americano Kendrick Lamar. Os dois artistas têm lançado várias músicas em que trocam acusações.

No último trabalho divulgado, "Not Like Us", Lamar alega que Drake se envolveu com raparigas menores de idade, sendo que no vídeo da música é apresentada uma imagem de satélite da mansão de Drake.

O rapper canadiano negou as acusações numa música intitulada "The Heart Part 6".

A polícia de Toronto diz estar a par deste conflito entre os dois artistas, mas sublinha que ainda é cedo para saber se a troca de acusações poderá estar na origem do incidente.