Michael Douglas sugere que manifestantes anti-israel sofreram uma "lavagem cerebral"

Michael Douglas encontrou-se com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e sugere que muitos manifestantes pró-palestinianos nos campus universitários americanos foram sujeitos a uma "lavagem cerebral".

O ator e produtor vencedor de um Óscar, Michael Douglas, fez uma visita de solidariedade a um kibutz israelita atingido pelo ataque do Hamas de 7 de outubro, que desencadeou a guerra de Israel contra o grupo militante islâmico.

Douglas encontrou-se com membros do Kibbutz Be'eri e visitou as casas queimadas destruídas no ataque de 7 de outubro. Be'eri foi uma das comunidades mais afetadas, com cerca de 100 pessoas mortas e 30 outras feitas reféns. Encontrou-se com famílias de reféns e visitou o local de uma festa onde mais de 300 pessoas foram mortas.

Também se encontrou com o presidente de Israel, Isaac Herzog, que ofereceu ao ator um colar de identificação israelita e um pequeno pin com uma fita amarela - símbolos de solidariedade para com as dezenas de reféns que permanecem em cativeiro no Hamas.

"É um momento muito difícil. Sente-se o choque profundo de toda esta experiência", disse Douglas, manifestando a esperança de que os reféns sejam libertados em breve. "Estamos felizes por estar aqui em apoio a Israel e por partilhar convosco o facto de os Estados Unidos serem definitivamente vossos aliados, tal como o nosso Presidente partilhou convosco. Espero que as últimas negociações sejam concluídas e que os reféns sejam libertados em breve".

Durante o seu encontro com Herzog, Douglas referiu também ter sentido um "grande choque" com a onda de protestos pró-palestinianos e anti-israelitas que varreu os campus universitários dos EUA desde 7 de outubro. O ator criticou os manifestantes pró-palestinianos nos campus universitários americanos, sugerindo que muitos deles foram sujeitos a uma "lavagem cerebral".

"Quando se tenta falar com muitos deles, não há educação, não há conhecimento", disse Douglas.

Douglas é o último de uma série de celebridades e políticos americanos que visitaram Israel e percorreram a zona sul perto da fronteira de Gaza desde 7 de outubro. O comediante Jerry Seinfeld descreveu recentemente a sua viagem como "a experiência mais poderosa da minha vida", enquanto a comediante Amy Schumer também esteve envolvida em campanhas nas redes sociais para pressionar a libertação dos reféns ainda mantidos em cativeiro.