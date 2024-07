De Elise Morton

A cápsula do tempo foi descoberta em meados dos anos 90, mas deixada intacta durante décadas. No seu interior, uma carta e um jornal oferecem um retrato da vida em 1865.

Quando os arqueólogos foram chamados a uma rua da cidade polaca de Wrocław , na década de 1990, não deram grande importância a um tubo de metal que encontraram, entregando-o simplesmente a um museu local. Só este ano é que foi feita uma descoberta fundamental: esse tubo despretensioso era uma cápsula do tempo.

De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério da Ciência e do Ensino Superior polaco de 2 de julho, os especialistas do Instituto Nacional Ossoliński foram incumbidos de abrir a cápsula do tempo e revelar os potenciais tesouros no seu interior, sem causar danos inadvertidos.

"Primeiro, tivemos de desinfetar esta cápsula e, depois, pensar muito cuidadosamente no que poderíamos fazer para não danificar estes papéis delicados", disse Katarzyna Kroczak, conservadora-chefe das coleções do Ossoliński.

Quando o cilindro acabou por ser aberto, os investigadores encontraram dois objetos: um jornal e uma carta.

O jornal confirma que o cilindro data de 1865, enquanto a carta oferece um vislumbre da vida de três vizinhos que viviam em Wrocław na altura. Em particular, a carta descreve um projeto de renovação que estava a decorrer num sistema medieval de abastecimento de água na sua rua.

"No interior, havia um manuscrito assinado por três residentes de Wrocław, três vizinhos da rua Nożownicza, que comemoravam o momento da ocultação desta cápsula do tempo. Para confirmar este momento de ocultação, estes vizinhos também esconderam o jornal Breslauer Zeitung de 1865 nesta cápsula", disse Maciej Trzciński, diretor do Museu Arqueológico de Wrocław.

A letter from three neighbours was found inside the newspaper. Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook

Agora, a cápsula e o seu conteúdo estão em exposição no Museu Arqueológico de Wrocław - para mostrar que té as descobertas mais humildes, na aparência, podem lançar luz sobre um momento no tempo.

"Podemos ligá-las a pessoas específicas que, além disso, deixaram não só este rasto, mas também podemos encontrar os seus dados em arquivos, ligá-los a vários outros documentos e reconstruir as suas vidas", disse Agata Macionczyk do Museu Arqueológico.