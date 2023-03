Construtor ucraniano quer reconstruir o país com betão reciclado

São atualmente pouco mais do que um pano de fundo para o sofrimento humano que se desenrola em toda a Ucrânia; casas, teatros, hospitais, escolas e edifícios de escritórios reduzidos a escombros.

Cerca de 120.000 casas privadas foram destruídas ou danificadas, e 20.000 blocos de apartamentos atingidos por ataques aéreos russos, disse um ministro ucraniano em julho passado. As estatísticas desde o início deste ano situam os danos totais nas infraestruturas físicas em mais de 128 mil milhões de euros.

A par do enorme custo económico da reconstrução do país, há também um forte peso ambiental.

Milhões de toneladas de resíduos de construção ameaçam sobrecarregar os aterros sanitários da Ucrânia. A construção a partir do zero libertaria grandes quantidades de emissões de gases com efeito de estufa.

O betão é a substância mais utilizada pelo homem na Terra. O cimento utilizado como ingrediente aglutinante no seu interior é responsável por cerca de 8% das emissões mundiais de CO2 - mais do que o combustível da aviação.

Uma empresa de construção ucraniana está à procura de soluções

O que deve ser feito com uma quantidade tão grande de resíduos de construção"? Esta é a pergunta que Dmitry Rodionov, diretor da empresa de construção Kopach Profi, tem vindo a fazer a si próprio.

Coloca-se a questão: O que deve ser feito com uma quantidade tão grande de resíduos de construção? Nenhum aterro é capaz de processar tal volume, o que poderia conduzir não só a uma catástrofe económica mas também ambiental.

A empresa foi fundada na cidade oriental de Dnipro em 2019 e estava a trabalhar 24 horas por dia quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado.

A Kopach estava a processar resíduos numa das maiores instalações metalúrgicas do país, na vizinha Zaporíjia. Sete dias por semana, o seu equipamento extraía produtos úteis das 200.000 toneladas de material despejado todos os meses.

As escavadoras da Kopach Profi numa lixeira metalúrgica. A empresa fornece serviços de equipamento especializado para construção, mineração, processamento de resíd Dmitry Rodionov

Agora que a fábrica parou, Dmitry diz à Euronews Green. "Tivemos de procurar outras direções para as nossas atividades a fim de manter o nosso pessoal e ser tão úteis quanto possível à economia do nosso país neste momento difícil".

"A maioria das áreas povoadas do nosso país foram total ou parcialmente destruídas", afirma ele.

"Decidimos concentrar-nos na reciclagem dos resíduos de construção gerados a partir dos edifícios e estruturas demolidos".

Os resíduos de betão podem ser reciclados?

O problema, explica Dmitry, é que a maioria das tecnologias apenas tritura o betão partido num cascalho de baixo grau que contém numerosas impurezas. É fino como base para estradas, mas impróprio como material de construção primário para edifícios.

É por isso que a Kopach está a olhar para o exemplo de outros países europeus que têm sido pioneiros em novos métodos de reciclagem.

Nas suas diretrizes, a UE está a aproximar-se de um "ciclo fechado de demolição", onde uma proporção muito menor de resíduos de construção é enviada para aterros. Novos empregos são também criados no processo.

Alguns países europeus estão a fazer melhor do que outros nesta frente. Nos Países Baixos, os resíduos só podem ser enterrados onde não é possível a sua recuperação. Quanto ao betão reciclado, a Suíça está à frente com 18% de betão que o país utiliza contendo materiais reciclados.

Mas há um novo método em particular que chama a atenção de Dmitry.

Para tornar o cimento hidratado reutilizável e embebê-lo na sua ligação química até ter um pó reativo, o cimento em pó é aquecido num microondas de alta potência Hubert Rahier

Um novo método de reciclagem de betão

Um professor da Universidade Vrije de Bruxelas (VUB) juntou-se a inovadores na Bélgica e nos Países Baixos para desenvolver uma forma mais completa de reciclagem do betão.

A fundação do edifício é constituído por pedras ou gravilha, areia, um aglutinante - tipicamente cimento - e água. Todos estes componentes sólidos podem ser extraídos de resíduos, explica o Professor Hubert Rahier.

"Areia e cascalho soltam-se do betão se o moer mecanicamente de uma determinada forma. A parte mais fina que contém o cimento hidratado e assim 'acabado' deve então ser reprocessada até se tornar novamente utilizável como aglutinante", afirma.

A empresa holandesa Slim Breker criou a máquina epónimo 'SmartCrusher', que faz a separação.

Um forno de microondas de alta potência, especialmente concebido para o efeito, começa então a trabalhar na potência do cimento, aquecendo-o até 600°C para o quebrar da sua ligação química e o devolver a um estado reutilizável.

"Isto utiliza a eletricidade gerada por painéis solares, do nosso parceiro Rutte em Zaandam, para que todo o processo possa ser feito sem emissões adicionais de carbono", diz Rahier.

Dmitry escreveu ao professor depois de ler sobre o processo online e ficou "agradavelmente surpreendido" por ter obtido resposta. Conversas com Rahier e o diretor-geral de Slim Breker, Koos Schenk, foram auxiliadas por um tradutor ucraniano que vive em Bruxelas.

"Isto confirma mais uma vez que onde quer que estejamos, todos os ucranianos estão prontos a contribuir para o desenvolvimento e restauração do nosso país", diz Dmitry.

Quais são os desafios de lidar com os edifícios demolidos reciclados na Ucrânia?

Edifícios demolidos na Ucrânia, após terem sido alvo dos bombardeamentos russos Dmitry Rodionov

A nova tecnologia ainda não está pronta para ser implementada. São necessários alguns aperfeiçoamentos no SmartCrusher, mas Rahier diz esperar que o equipamento esteja pronto até ao final do ano.

A reconstrução numa zona de guerra tem a sua própria linha temporal perigosa. "Este não é um caminho fácil", reconhece Dmitry. "Primeiro, é necessário realizar um levantamento dos objetos por serviços especializados para a presença de objectos explosivos, o que é bastante trabalhoso e demorado".

Após a remoção dos perigos potenciais, os trabalhadores desmantelarão os detritos e restos de estruturas, separando e processando os diferentes tipos de resíduos antes que a reciclagem possa começar.

Dmitry está interessado em começar em áreas que sofreram danos significativos mas que se encontram afastadas da linha da frente. Isto inclui Bucha, Hostomel e Kiev, bem como partes de Kharkiv e Zaporíjia - onde a Kopach está agora sediada.

"Acreditamos que quando a guerra terminar, teremos a oportunidade de restaurar todo o território da Ucrânia, dada a colossal destruição em cidades como Bakhmut, Mariinka, Kramatorsk, e Mariupol na região de Donetsk", diz.

Será necessário o apoio do estado a nível legislativo e o responsável da construtora apelou a outras empresas europeias com experiência ou equipamento para processar edifícios e estruturas destruídos.

"As nossas portas estão sempre abertas às novas tecnologias", diz.