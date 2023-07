Temperaturas recorde antes mesmo de haver carros ou aviões? Mapas meteorológicos para assustar? Sophia Khatsenkova esclarece tudo

Este ano, a Europa, sobretudo o sul entre Espanha e a Grécia, tem estado muito, muito quente e apesar de vários recordes de calor estarem a ser batidos, a desinformação sobre os fenómenos climáticos extremos continuam a circular pelas redes sociais.

Neste edição do The Cube, dissecamos alguns destes mitos comuns. Como por exemplo, o de uma publicação viral que refere o registo de 42.°C em Roma, neste verão, e tenta minimiza-lo alegando que em julho de 1841 a capital italiana já havia elevado o mercúrio a esses valores.

As cores dos mapas meteorológicos também têm sido vítimas, com alguns utilizadores das redes sociais a acusarem os autores de os estarem a tornar cada vez mais assustadores com colorações cada vez mais agressivas.

Contatámos um especialista climático e um serviço meteorológico para desfazer estes argumentos.

