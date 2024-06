De Euronews Green com AP

Quase todo o calor recorde de 2023 foi provocado por combustíveis fósseis, concluem os cientistas.

O ritmo de aquecimento da Terra atingiu um máximo histórico em 2023, com 92% do calor a ser causado pelos seres humanos, segundo um grupo de 57 cientistas de todo o mundo.

Os especialistas recorreram a métodos aprovados pela ONU para identificar os motivos da explosão de calor mortal do ano passado.

Apesar das invulgares temperaturas elevadas registadas em 2023, os cientistas confirmaram que não existem provas de uma aceleração significativa das alterações climáticas causadas pelo homem, além do aumento da queima de combustíveis fósseis.

"Se considerarmos que este mundo está a acelerar, ou a passar por um grande ponto de viragem, as coisas não estão a acontecer de forma assim tão diferente", afirmou o autor principal do estudo, Piers Forster, um cientista climático da Universidade de Leeds. "A temperatura está a aumentar e as coisas a piorar exatamente da forma que previmos".

Segundo os autores do estudo, o facto é quase inteiramente explicado pela acumulação de dióxido de carbono resultante do aumento da utilização de combustíveis fósseis.

Qual é a taxa de aquecimento global?

No ano passado, a taxa de aquecimento atingiu 0,26 graus Celsius por década - acima dos 0,25 graus registados no ano anterior. Não se trata de uma diferença significativa, mas faz com que a taxa deste ano seja a mais elevada de sempre, disse Forster.

Ainda assim, outros cientistas, que não participaram neste estudo, afirmam que este relatório põe em evidência uma situação cada vez mais alarmante.

"Optar por agir em matéria de clima tornou-se um tema de discussão política, mas este relatório deve recordar às pessoas que, na realidade, se trata fundamentalmente de uma opção para salvar vidas humanas", afirmou Andrea Dutton, cientista climática da Universidade de Wisconsin, que não fez parte da equipa de estudo internacional.

"Para mim, isso é algo pelo qual vale a pena lutar", conclui.

Quanto é que o mundo aqueceu desde a era pré-industrial?

A equipa de autores — formada para fornecer atualizações científicas anuais, de sete em sete ou de oito em oito anos, para as principais avaliações científicas das Nações Unidas — determinou que o ano passado foi 1.43 graus Celsius mais quente do que a média de 1850 a 1900, 1.31 graus,provenientes da atividade humana.

Os restantes 8% do aquecimento devem-se sobretudo ao El Niño, aquecimento natural e temporário do Pacífico central, que altera o clima a nível mundial, bem como ao aquecimento anormal do Atlântico.

Num período de 10 anos o mundo aqueceu cerca de 1.19 graus Celsius desde a era pré-industrial, segundo o relatório publicado na revista Earth System Science Data.

O relatório refere ainda que, à medida que o mundo continua a utilizar carvão, petróleo e gás fóssil, é provável que, dentro de quatro anos e meio, a Terra chegue a um ponto em que já não poderá evitar ultrapassar o limiar de aquecimento internacionalmente aceite: 1,5 graus Celsius.

Este facto coincide com estudos anteriores que previam que a Terra estaria comprometida, ou presa, a pelo menos 1.5 graus no início de 2029, se as trajectórias das emissões não se alterassem. O facto de se atingir efetivamente 1,5 graus poderá ocorrer mais tarde, mas, ainda assim, será inevitável se todo o carbono for utilizado, disse Forster.

O que acontecerá se o mundo ultrapassar os 1,5°C de aquecimento global?

Estudos anteriores das Nações Unidas mostram que é provável que ocorram outras alterações consideráveis no ecossistema da Terra, entre 1,5 e 2 graus Celsius de aquecimento, incluindo a eventual perda de recifes de coral no planeta, do gelo marinho do Ártic ou a extinção de espécies de plantas e animais. Esperam-se também outros fenómenos meteorológicos extremos mais mortíferos.

O aumento da temperatura do ano passado foi mais do que um pequeno salto e foi especialmente invulgar em setembro, afirmou a coautora do estudo, Sonia Seneviratne, investigadora de atividades climáticas extremas na universidade ETH Zurich, na Suíça.

Seneviratne esclarece, porém, que os valores do ano ano passado esteve dentro do intervalo previsto, embora tenham estado no limite.

"A aceleração, se acontecesse, seria ainda pior, como se atingisse um ponto de rutura global, seria provavelmente o pior cenário", disse Seneviratne. "Mas o que está a acontecer já é extremamente mau e já está a ter grandes impactos. Estamos no meio de uma crise".

Outros cientistas do clima afirmam que as alterações climáticas estão a acelerar

Jonathan Overpeck, reitor da Universidade de Michigan, e Zeke Hausfather, cientista climático da Berkeley Earth, tendem a discordar do estudo anterior e afirmam que continuam a ver uma aceleração.

Hausfather salientou que a taxa de aquecimento é consideravelmente mais elevada do que os 0,18 graus Celsius registados entre 1970 e 2010.

Os cientistas tinham teorizado algumas explicações para o enorme salto em setembro, que Hausfather classificou de "espantoso".

O relatório afirma que a redução da poluição por enxofre, causada pelo transporte marítimo - que tinha proporcionado algum arrefecimento à atmosfera - foi ultrapassada no ano passado pelas partículas de carbono lançadas no ar pelos incêndios florestais canadianos.

O mesmo estudo refere ainda que um vulcão submarino, que injectou na atmosfera grandes quantidades de vapor de água e que retém calor, também expeliu partículas de arrefecimento, com ambas as forças a anularem-se mutuamente.

Katharine Hayhoe, cientista climática da Texas Tech e cientista-chefe da Nature Conservancy, afirmou que "o futuro está nas nossas mãos. Somos nós - não a física, mas os humanos - que vamos determinar a rapidez e a intensidade do aquecimento do mundo".