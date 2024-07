Não tem a certeza do que pode fazer em relação à crise climática? A ação comunitária é fundamental, diz o Climate Majority Project.

Quando as pessoas me perguntam: "O que é que eu posso fazer a nível individual em relação ao clima?", eu respondo: Não sejas um indivíduo - trabalha em conjunto com os outros", diz Rupert Read, co-diretor do Climate Majority Project.

As estatísticas mostram que a grande maioria das pessoas na Europa se preocupa com a crise climática: mais de metade dos eleitores europeus acredita que deve ser uma prioridade, enquanto apenas 16% a vê como uma questão secundária, de acordo com uma sondagem Euronews-Ipsos realizada antes das eleições europeias deste ano.

O problema é que a maioria de nós não sabe o que fazer.

Depois de décadas de ação climática empenhada, nomeadamente, como estratega político da Extinction Rebellion e como vereador do Partido Verde de Inglaterra e do País de Gales, Rupert Read concentra-se agora no Climate Majority Project.

A missão de Rupert Read é pôr as massas silenciosas em ação: "É um pouco como um esforço de guerra... isto diz respeito a toda a gente", disse o ativista.

Como é que podemos lutar juntos contra a crise climática?

"Por vezes, as pessoas desanimam porque pensam: 'Não estou suficientemente empenhado' ou 'Não sou suficientemente puro'" - mas não é preciso organizar protestos contra o clima em ou deixar de andar de avião para ter impacto, diz Rupert.

As ações individuais são "apenas uma pequena parte do puzzle... Muito mais importante é o que fazemos em conjunto".

Quer se trate de monitorizar os riscos de inundação com os seus vizinhos, de fazer rewilding com as pessoas do seu local de culto ou de tirar partido das suas competências profissionais e da sua rede de contactos, a ação coletiva tem o poder de suscitar mudanças, afirma Rupert.

Em última análise, sublinha Rupert, cabe aos governos ajudar-nos a fazer escolhas mais ecológicas, por exemplo, incentivando os modos de transporte ecológicos e desincentivando as viagens aéreas.

Mas para que isso aconteça, a maioria silenciosa precisa de encontrar a sua voz.

"Queremos criar um futuro em que os governos se esforcem por fazer o que está certo, em que os políticos se esforcem por ter as políticas mais fortes em matéria de clima e natureza", diz Rupert.

"Não há forma de avançar nesta matéria sem a maioria das pessoas... Temos de o fazer em conjunto. E parte desse esforço implica absolutamente pressionar coletivamente os governos para que façam a coisa certa".

Entretanto, a ação climática comunitária traz os seus próprios benefícios.

"Quando se constrói uma comunidade em conjunto, quando se prepara para as catástrofes em conjunto, quando se cultiva alimentos em conjunto, quando se cria mais resiliência local, está-se a criar uma vida melhor", afirma Rupert.

Rupert Read, ativista climático e codiretor do Climate Majority Project Climate Majority Project

As empresas devem fazer lobbying para a regulamentação do clima

Os líderes empresariais também têm um papel fundamental a desempenhar, uma vez que exercem um poder imenso sobre o governo - especialmente através de associações comerciais e lobbies.

"Até agora, os interesses empresariais e financeiros têm sido um entrave à ação correta. Procuraram lacunas na regulamentação, disseram: 'Não nos imponham demasiados encargos'", afirma Rupert.

No entanto, muitos estão a começar a acordar para o facto de que "não há lucros num planeta em extinção".

Isto levou a um boom na definição de normas ambientais, na divulgação e na responsabilização - mas, mais uma vez, as ações individuais não são suficientes, diz Rupert.

Rupert prevê um futuro em que as empresas utilizem o seu poder coletivo para o bem: "Em vez de fazerem lóbi para baixar os impostos e obterem benefícios fiscais, imaginem se as empresas fizessem lóbi em conjunto e pedissem aos governos que as regulamentassem em matéria de clima e natureza... Seria uma verdadeira mudança de paradigma".

Isto evitaria que os "bons atores", que defendem padrões ambientais mais elevados, fossem prejudicados pelos "maus atores" - e é a mensagem principal da campanha "Regulate Us Better" do Climate Majority Project.

Isso também criaria novas oportunidades para os proprietários de empresas.

"Há aqui muitas vantagens e benefícios mútuos", diz Rupert. "Empregos em reabilitação, transportes públicos, energia verde, por exemplo - todas estas são oportunidades enormes que requerem investimento e esse investimento terá retorno", acrescenta, apontando para os benefícios económicos proporcionados em todos os EUA pela Lei de Redução da Inflação de Biden.

A ação climática comunitária tem o poder de desencadear mudanças. Adam Victor | Climate Majority Project

Será demasiado tarde para evitar os piores efeitos das alterações climáticas?

A chave de tudo isto é sermos honestos sobre a situação em que nos encontramos em termos de emergência climática e natural.

Seja com boas intenções ou com uma agenda oculta, "muitas pessoas influentes, incluindo políticos e empresários... têm insistido que podemos, devemos e vamos manter-nos abaixo dos 1,5 graus [de aquecimento], mesmo quando agora começamos literalmente a ultrapassar esse valor", diz Rupert.

"E isso é muito pouco útil porque é uma negação da realidade. Era por esse tipo de coisas que costumávamos castigar os negacionistas do clima ".

Assinado por nações de todo o mundo em 2015, o Acordo de Paris da ONU tem como objetivo limitar o aquecimento global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais - um limiar considerado a zona de segurança para evitar os piores efeitos das alterações climáticas.

Mas junho de 2024 marcou o 12º mês consecutivo em que as temperaturas globais ultrapassaram este limiar, levantando receios de que já não seja viável a longo prazo.

"Aceitar o momento em que se deixa a zona de segurança é uma coisa imensamente poderosa para a humanidade", diz Rupert.

"A dolorosa libertação desse alvo... é muito difícil, mas as emoções têm um poder que devemos aproveitar: o poder da dor, o poder do medo, o poder da raiva, o poder dos pesadelos."

De acordo com Rupert, enfrentar esta realidade pode dar-nos energia para nos prepararmos seriamente para o que está para vir, através da adaptação estratégica, da construção de resiliência e da disponiblização de recursos para os mais afetados no Sul Global - incluindo o financiamento de perdas e danos.

Através da sua incubadora, o Climate MajorityProject fornece financiamento e conhecimentos especializados para iniciativas de ação climática dos cidadãos.

Visite o site para obter dicas sobre as diferentes formas de agir e para se informar sobre os próximos encontros sobre adaptação e resiliência climática.