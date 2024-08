Ativistas climáticos paralisam vários aeroportos alemães

De Euronews com AP

Membros do movimento climático “Letzte Generation”, Última Geração em português, exigem que a Alemanha e outros países assinem um tratado sobre combustíveis fósseis.

PUBLICIDADE

Vários ativistas climáticos perturbaram as operações de quatro aeroportos na Alemanha com protestos, alguns deles na superfície das pistas de descolagem, forçando uma paragem temporária dos voos.

Os manifestantes pertencem ao grupo “Letzte Generation” (Última Geração), um movimento climático, que confirmou que um total de oito ativistas estiveram envolvidos nos protestos que aconteceram nos aeroportos de Berlim, Colónia-Bona, Nuremberga e Estugarda. As manifestações começaram pelas cinco horas da manhã desta quinta-feira.

Os protestos de ontem surgem na sequência de uma série de protestos semelhantes ocorridos durante o verão. O grupo exige que o governo alemão negoceie e assine um acordo para abandonar a utilização de petróleo, gás e carvão até 2030.

“O que está em jogo neste momento são milhares de milhões de vidas humanas. O colapso climático já é uma realidade para muitas pessoas”, afirmou um dos ativistas numa mensagem de vídeo enviada a partir de uma das pistas visadas no protesto. “Ainda temos o privilégio de poder fazer algo a esse respeito aqui”.

Qual foi o impacto do protesto?

Os voos foram suspensos em Colónia-Bona depois de duas pessoas se terem colado ao asfalto, tendo sido retomados mais tarde, segundo informou a agência noticiosa alemã dpa. A polícia informou que foi encontrado um buraco numa vedação do aeroporto.

Os voos também foram interrompidos durante cerca de uma hora em Nuremberga. No aeroporto de Berlim, duas pessoas que se tinham colado ao chão foram retiradas e detidas.

No mês passado, o "Última Geração" organizou protestos no aeroporto de Colónia-Bona e no aeroporto de Frankfurt, os mais movimentados da Alemanha, que perturbaram significativamente os voos de passageiros.

No início deste mês, um protesto noturno de ativistas do clima no aeroporto de Leipzig/Halle, um importante centro de carga aérea, obrigou a uma paragem de três horas dos voos de carga.

Alemanha tenta reprimir protestos nos aeroportos

A ministra do Interior, Nancy Faeser, escreveu na rede social X que “estas ações criminosas são perigosas e estúpidas” e que os manifestantes “não estão apenas a arriscar as suas próprias vidas, mas também a colocar outras em perigo.

A ministra mencionou ainda a legislação aprovada pelo Conselho de Ministros alemão no mês passado, que impõe sanções mais severas às pessoas que ultrapassam os perímetros dos aeroportos.

O projeto de lei, que ainda precisa de ser aprovado pelos deputados, prevê punições que podem ir até dois anos de prisão para as pessoas que se intrometam intencionalmente nas zonas de voo dos aeroportos, como as pistas de circulação ou as pistas de aterragem, ponham em perigo a aviação civil ou permitam que outra pessoa o faça.

Atualmente, este tipo de intrusões apenas dá lugar a uma multa.