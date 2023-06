Comissão Europeia revela planos sobre investimentos no euro digital

A proposta da Comissão Europeia visa dar a oportunidade aos cidadãos de obterem até três mil euros digitais, em carteiras de investimento seguras, que podem ser usados para pagamentos via Internet ou em operações presenciais.

Com cada vez mais pessoas a utilizarem ferramentas digitais para as suas transações diárias, a Comissão Europeia apresentou,na quarta-feira, uma proposta de criação de um euro digital.

A popularidade das moedas digitais tem vindo a aumentar, à medida que as criptomoedas como a Bitcoin se tornaram populares. Mas, ao contrário da Bitcoin, o euro digital seria uma moeda digital do Banco Central Europeu (BCE), essencialmente dinheiro eletrónico.

O objetivo seria oferecer aos cidadãos uma solução alternativa de pagamento à escala europeia, para além das opções que existem atualmente.

"Com o euro digital, as pessoas poderão pagar em "dinheiro público, tano na Internet como em situações presenciais", afirmou Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

"Ter uma carteira digital de euros carregada no telemóvel - ou noutro dispositivo - será o mesmo que ter moedas e notas no bolso. Poderá pagar com a mesma facilidade. Nem sequer é necessário ter uma ligação à Internet", explicou.

Garantias de privacidade e segurança

De acordo com os dados da Comissão Europeia, 55% dos cidadãos da União Europeia (UE) preferem efetuar pagamentos sem numerário, 22% preferem o numerário e 23% não têm preferência.

Mas a proposta tems sido alvo de objeções por parte de algun cidadãos, devido a preocupações com a privacidade, bem como por parte dos bancos comerciais, devido a potenciais corridas aos bancos.

O executivo da UE pretende atenuar esses receios, sublinhando que haverá cláusulas de segurança para todas as partes envolvidas.

"Os dados pessoais serão totalmente protegidos. Os bancos, nem mesmo o BCE, não poderiam localizar os dados pessoais das pessoas. Os pagamentos em situação presencial ofereceriam um nível de privacidade semelhante ao atual", disse Dombrovskis.

Deverá haver, também, uma disposição para limitar a quantidade de dinheiro que as pessoas poderiam guardar em euros digitais, no caso três mil euros.

"Embora as pessoas possam armazenar euros digitais nos seus dispositivos, o montante estará sujeito a um limite máximo como forma de proteger a estabilidade financeira e evitar saídas substanciais dos bancos", especificou.

A lei final tem de ser apoiada pelos 27 Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. Espera-se que o BCE dê luz verde a um euro digital em outubro, para que possa ser lançado em 2027.

A China foi a primeira grande economia do mundo a lançar uma moeda digital, em 2020. Países como a Jamaica, as Caraíbas Orientais e as Baamas também já têm moedas digitais deste tipo.

Os Estados Unidos estão a desenvolver um dólar digital, mas os especialistas afirmam que tal poderá demorar mais alguns anos a acontecer.