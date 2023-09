Acordo de 1,63 mil milhões de euros entre a Booking e ETraveli vetado pela União Europeia

Operação reforçaria a posição dominante da Booking no mercado segundo autoridades antitruste da UE.

O acordo no valor de 1,63 mil milhões de euros entre a Booking e ETraveli enfrenta o veto das autoridades antitruste da União Europeia. O plano de aquisição do grupo sueco Etraveli pela pela Booking Holdings foi bloqueado nesta segunda-feira. Segundo os reguladores europeus o acordo serviria para fortalecer a posição já dominante da Booking, no setor das agências de viagens online.

A Booking que detém as marcas Booking.com, Rentalcars, Priceline e Agoda, anunciou o acordo em novembro de 2021 e deu início a um combate contra o veto, mas a Comissão Europeia, que atua como entidade fiscalizadora da concorrência na União Europeia, disse que as soluções apresentadas pela Booking não eram suficientes para resolver as preocupações levantadas e impediu a celebração do negócio.