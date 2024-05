Não, este artigo da RTÉ sobre fundos irlandeses para animais ucranianos não é verdadeiro

De James Thomas

Uma imagem de um artigo falso da emissora irlandesa RTÉ afirma que a Irlanda atribuiu mais de 100 milhões de euros de financiamento a animais de estimação ucranianos. Está a ser partilhada nas redes sociais como se fosse uma notícia legítima, mas não é esse o caso.

A falsa captura de ecrã que circula no X utiliza o logótipo e o esquema de cores da RTE News, mostra que o artigo foi publicado em abril de 2024 e diz que o governo irlandês aprovou mais uma verba de 150 milhões de euros para o bem-estar dos animais de estimação na Ucrânia.

No entanto, não há qualquer prova de que a história seja real - uma pesquisa na Internet não produz quaisquer resultados, apenas verificações de factos que já desmentem a notícia.

O The Cube contactou a RTÉ News, que confirmou que a história é falsa e que nem o título nem a imagem foram utilizados no seu site.

A Irlanda recebeu mais de 106 mil refugiados ucranianos desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, de acordo com os números oficiais da ONU.

No início do conflito, a Irlanda atribuiu, de facto, fundos para os animais de estimação que viajavam para o país com os seus donos ucranianos, mas isso deixou de acontecer.

O Departamento de Agricultura, Alimentação e Marinha da Irlanda disse ao The Cube que gastou mais de 815 mil euros com os animais de estimação da Ucrânia desde 2022.

Os fundos pagaram medidas para controlar o risco associado aos animais de estimação que chegam à Irlanda vindos da Ucrânia e para ajudar os refugiados ucranianos a fazer com que seus animais de estimação cumpram os requisitos de saúde animal.

Isto incluía custos veterinários, identificação dos animais, transporte, alojamento e tradução.

Segundo o Ministério da Agricultura, estes fundos já não estão disponíveis.

Embora tenha havido alguma reação, o Tánaiste Micheál Martin da Irlanda terá defendido o dinheiro que o Estado gastou no transporte e alojamento de animais de estimação da Ucrânia como "humanitário" e "compassivo".

Foi uma "resposta decente que reflete o melhor do que somos como povo", afirmou.

Independentemente de tudo, não há provas de que o governo tenha aprovado mais 150 milhões de euros para o bem-estar dos animais de estimação em abril.

O Departamento de Crianças, Igualdade, Deficiência, Integração e Juventude - a parte do governo irlandês que encontra alojamento para os ucranianos - disse que não tem conhecimento da origem da alegação.

Afirmou que deixou de pagar por alojamento para animais de estimação em novembro de 2022 e que, desde então, tem vindo a eliminar gradualmente o pagamento desses custos para aqueles que já se encontram na Irlanda.

Acrescentou que gastou cerca de 500 milhões de euros em 2022 em alojamento comercial para ucranianos que fugiam da guerra, valor que aumentou para mil milhões e meio de euros em 2023.

Acompanhe o The Cube para mais verificações de factos.