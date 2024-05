Papa Francisco invoca a virgem de Fátima para pedir paz no mundo

De Euronews

O Papa invocou a virgem de Fátima e deixou uma mensagem especial aos fiéis de língua portuguesa, pedindo paz no mundo. Na sua homília semanal, Francisco rezou pelas vítimas das inundações no Afeganistão, que já fizeram mais de 300 mortos, segundo a ONU.

O Papa Francisco rezou na quarta-feira, durante a sua audiência semanal no Vaticano, pelas pessoas no Afeganistão que viram as suas casas destruídas e que estão a lutar para sobreviver após as inundações devastadoras.

O líder da igreja católica destacou as crianças que perderam a vida nas inundações do Afeganistão e disse que muitas pessoas estão à procura dos seus entes queridos, que continuam desaparecidos.

A agência alimentar das Nações Unidas estima que as chuvas sazonais invulgarmente fortes no Afeganistão tenham provocado a morte de mais de 300 pessoas, sobretudo na província de Baghlan, no norte do país.

Papa Francisco deixa saudação especial aos fiéis de língua portuguesa

O Papa exortou, ainda, os fiés a juntarem-se a ele numa oração pela paz na Ucrânia, bemcomo na Palestina, em Israele em Myanmar.

Durante a sua audiência geral na praça de São Pedro, Francisco invocou também a Virgem de Fátima para pedir a paz no mundo, e deixou uma saudação especial aos fiéis de língua portuguesa: “Anteontem celebrámos a Virgem de Fátima para pedir pela paz no mundo. Convido-vos a rezar com confiança o Santo Rosário, pedindo a Nossa Senhora pela paz no mundo”.