Estado da União: sol em Ancara, escuridão em Tbilisi

Esta edição do Estado da União centra-se no contínuo desanuviamento diplomático entre a Turquia e a Grécia e na escalada da agitação interna na Geórgia.

Há apenas um ano, uma cimeira entre os líderes da Turquia e da Grécia teria sido notícia sensacional. Mas quando o Presidente Recep Tayyip Erdoğan recebeu o Primeiro-Ministro Kyriakos Mitsotakis em Ancara, esta semana, foi quase uma conversa de rotina entre vizinhos.

A reunião foi a quarta em 10 meses, numa altura em que os dois líderes tentam pôr fim a décadas de animosidade mútua, concentrando-se no comércio, turismo, energia e reparação de laços culturais, entre outras áreas.

"Na área crítica da migração, a cooperação entre os nossos dois países e especialmente entre a polícia e a guarda costeira está a dar frutos contra os fluxos ilegais e contra os miseráveis traficantes, que se aproveitam da dor de pessoas desesperadas", disse Mitsotakis numa conferência de imprensa comum. "Esta cooperação deve continuar e ser intensificada".

Ainda há áreas em que ambas as partes concordaram em discordar, mas é bom ver um velho ponto de conflito na Europa a desvanecer-se, especialmente porque outro ponto de conflito se reacendeu esta semana.

Milhares de manifestantes na Geórgia reuniram-se perto do edifício do parlamento em Tbilisi - mais uma vez - poucas horas depois de os legisladores terem dado a aprovação final à controversa "lei da influência estrangeira", inspirada numa versão russa aprovada há mais de uma década.

Foi aprovada apesar dos avisos da UE de que prejudicaria o caminho da Geórgia para a adesão à UE. No entanto, a reação oficial em Bruxelas foi branda.

Em declarações na Dinamarca, o Presidente do Conselho da UE, Charles Michel, afirmou: "Tive uma conversa telefónica há alguns dias com o primeiro-ministro e disse-lhe que estava desapontado e que esperava sinceramente que a Geórgia encontrasse uma forma de se manter fiel aos princípios democráticos e de satisfazer as expectativas da população".

Entretanto, o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento divulgou as suas últimas perspetivas económicas. Os números relativos à Geórgia, que faz parte da área de atuação do BERD, eram bastante preocupantes.

De um modo geral, as previsões também continham algumas notícias encorajadoras. Para mais informações, falámos com Beata Javorcik, economista-chefe do BERD.

**Euronews: O último relatório do BERD chama-se "Domar a Inflação". Quando olhamos para os números, vemos que a inflação nas regiões do BERD desceu de um pico de 17,5% em outubro de 2022 para uma média de 6,3% em março passado. Explique-nos este número, o que está por detrás de uma descida tão grande?

**

Beata Javorcik: O que contribuiu para a descida da inflação foi, em grande medida, a evolução dos mercados internacionais. Assistimos a uma queda acentuada dos preços do gás natural na Europa, a uma descida dos preços dos produtos agrícolas e os preços do petróleo mantiveram-se moderados. Mas, como é óbvio, a inflação nas nossas regiões de operações continua acima do nível anterior à pandemia, como é o caso nas economias avançadas.

Já se pode respirar de alívio ou ainda há riscos importantes para a inflação?

Nem todos os bancos centrais podem considerar o seu trabalho concluído. Se olharmos para a inflação acumulada, ou seja, a inflação desde fevereiro de 2022 até agora, esta ultrapassou os 30% em vários países. Nomeadamente no Egipto, na Turquia, na Hungria e no Cazaquistão, na Moldávia e na Ucrânia. Isso significa que, na ausência de aumentos salariais, as pessoas nesses países teriam perdido um terço do seu poder de compra.

Falemos das perspetivas de crescimento nas regiões europeias do BERD: vê sinais positivos?

Este ano vai ser muito melhor do que o ano passado para os Estados-Membros da Europa de Leste, em particular a Polónia e a Croácia, que se destacam com um crescimento esperado de 3%. A Hungria também vai ter um bom desempenho. Prevemos um aumento dos salários reais. A política fiscal está a ajudar e o financiamento da UE, a Nova Geração UE, também está a estimular a atividade económica.

Não podemos deixar de falar sobre a Ucrânia. Como está a economia do país no terceiro ano de guerra?

Os fortes bombardeamentos dos últimos dois meses significam que a capacidade de produção de eletricidade da Ucrânia foi severamente reduzida. A produção de eletricidade é 40% do que era antes dos bombardeamentos. E esta capacidade não pode ser facilmente reparada.

Inflação à parte, procura algo divertido para fazer no fim de semana?

Que tal saltar de um helicóptero a 3.000 pés de altura, mergulhar até 35 metros acima do rio Tamisa e depois voar através da Tower Bridge de Londres, apenas para subir novamente até 80 metros, a altura necessária para abrir o para-quedas antes de aterrar em segurança?

Trata-se de uma manobra complexa, tipo James Bond, conhecida entre os especialistas como "flare".

Bem, dois paraquedistas profissionais da Áustria fizeram-no esta semana e descreveram a experiência como "um sonho tornado realidade". E isto vindo de veteranos com mais de 22.000 saltos no seu currículo...

Desde a descolagem até à aterragem, o voo de wingsuit em Londres percorreu mais de um quilómetro e atingiu uma velocidade máxima de quase 250 quilómetros por hora - e durou 45 segundos.

Talvez não seja diversão suficiente para um fim de semana inteiro, mas é um começo!