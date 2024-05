Green Win, vias navegáveis mais verdes

Green Win, o sistema desenvolvido na Universidade de Liège, permitiu testar o funcionamento de bombas de grandes dimensões, que podem pesar até uma tonelada e bombear 300 litros por segundo para as vias navegáveis.

Ainda que o transporte fluvial seja muito menos poluente que o transporte rodoviário, podemos reduzir o elevado consumo de energia das bombas que controlam o nível da água dos rios e canais no noroeste da Europa, reduzindo simultaneamente as suas emissões de gases com efeito de estufa.

Em plena crise climática, a água é uma questão importante. A cidade belga de Liège é atravessada pelo rio Mosa. O rio, tal como outras vias navegáveis, é gerido por um operador, tendo cada país europeu um ou mais organismos de gestão. A Europa tem 35 000 km de vias navegáveis.

Os investigadores de hidráulica da Universidade de Liège estão a trabalhar para criar formas de poupar energia através da gestão destas vias fluviais, em colaboração com o laboratório de termodinâmica. O projeto Green Win, financiado pela União Europeia, passou 5 anos a combater o consumo excessivo de água durante a bombagem de água. A bombagem de água tem um impacto significativo em termos de carbono no noroeste da Europa, sendo responsável por 25 a 33% do consumo anual de eletricidade das organizações de gestão de vias navegáveis e por cerca de 20% das emissões totais.

Benjamin Dewals, professor na universidade, explica que "foi instalado um banco de ensaio que permite testar bombas submersas em condições quase reais. Estas bombas têm a capacidade de elevar a água várias dezenas de metros. O sistema permite estimar a quantidade de energia consumida num intervalo de funcionamento muito amplo em termos de caudal e de altura de elevação da água".

Simular todas as situações possíveis

A Universidade de Liège é uma referência na Europa em matéria de investigação hidráulica. Os investigadores instalaram um circuito hidráulico que simula todo o tipo de situações que podem encontrar no terreno. Os testes foram realizados com quatro bombas enviadas da Irlanda e da Grã-Bretanha, num tanque com 3 metros de largura por 4,50 metros de altura.

Jorys Hardy, investigador de pós-doutoramento, explica que "este tanque continha água e a bomba aspirava-a. Esta passava por tubos dentro do laboratório e tínhamos alguns sensores ao longo do percurso da água para medir o caudal, a pressão gerada pela bomba... e também uma válvula reguladora para reduzir o caudal".

"Ao reduzirmos a frequência de velocidade de rotação da bomba, aumentamos a eficiência da bomba", salienta Benjamin Dewals, antes de acrescentar, "vamos além das instruções de utilização dos fabricantes".

Green Win tem um orçamento de 2,67 milhões de euros. Incluindo 1,6 milhões de euros subsidiados pela política de coesão da União Europeia.

11 instalações-piloto na Europa

Cinco países envolvidos no projeto (Irlanda, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica e França) estão a testar o funcionamento em condições reais em 11 locais de teste. Entre eles, as instalações da lagoa de Stock em Moselle, que foram modernizadas, com o aconselhamento técnico da Universidade de Liège. Gerida pela VNF (Voies Navigables de France – Vias Navegáveis de França), é uma das maiores estações de bombagem. A lagoa é inestimável, representando uma reserva de água útil de 33 milhões de m3 de água numa área de 1500 hectares.

Jérôme Pfeiffer, diretor-adjunto do distrito de Moselle da VNF, descreve a modernização da estação, que "permitiu a instalação de cinco bombas submersas que podem agora ser controladas remotamente. Registámos poupanças de energia de 30%", acrescenta.

A velocidade de enchimento da lagoa foi melhorada.

Quando os barcos passam pelas eclusas, milhares de litros de água são derramados a jusante. A estação de bombagem bombeia a água da lagoa para o canal cerca de cem vezes por ano.

Olivier Christophe, engenheiro e chefe de projeto em Estrasburgo da VNF, confirma que "inicialmente, a estação vai ser utilizada para encher a lagoa reservatório em períodos de chuva e, em períodos de seca, o canal, que é 6 metros mais alto. Temos de o abastecer de água e, para isso, precisamos de uma estação de bombagem".

A França lidera a Europa em termos de quilómetros navegáveis

Com 8500 km de vias navegáveis, a França tem a maior rede da Europa. A principal missão da VNF é regular os recursos hídricos em prol do interesse público e do respeito pelo ambiente. Isto também garante a navegação e segurança das estruturas hidráulicas. Para se modernizar, a VNF recebeu também 200 000 euros de ajuda europeia no âmbito do projeto Green Win. O investimento total na modernização das instalações da lagoa de Stock ascende a 1,2 milhões de euros.

Os benefícios económicos e ambientais são já evidentes: os investigadores esperavam reduzir as emissões de CO2 em 65 toneladas por ano nas 11 instalações-piloto do projeto Green Win, tendo a redução atingido já as 200 toneladas.