Eurovisão 2025: cidades suíças preparam as suas candidaturas para receberem o evento

De Eurovisão

A "Swiss Broadcasting Corporation" anunciou as condições de candidatura para acolher o festival internacional de música. Graças à vitória de Nemo, o país suíço venceu a edição de 2025.

O anúncio da cidade anfitriã da próxima edição do Festival Eurovisão da Canção está cada vez mais próximo. A Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão ("SRR") anunciou que as cidades interessadas em acolher o festival de música do próximo ano receberam uma lista pormenorizada dos requisitos que devem cumprir para poderem concorrer.

As cidades que desejem candidatar-se terão até ao final de junho para preparar as suas candidaturas e a cidade anfitriã será anunciada em agosto.

O direito da Suíça de acolher o concurso de 2025 foi garantido após a vitória de Nemo com a canção "The Code". O berço do Festival Eurovisão da Canção é na Suíça, que acolheu a primeira edição em 1956.

As cidades preparam as suas candidaturas

A primeira coisa a fazer foi adaptar o extenso catálogo de requisitos (conhecido como "City Bid Book") da União Europeia de Radiodifusão ("EBU") ao contexto suíço das cidades candidatas. Esta semana, o City Bid Book foi enviado a todas as cidades candidatas a acolher o Festival Eurovisão da Canção em 2025.

O SRG não revela quais são as cidades envolvidas, mas as cidades candidatas são, naturalmente, livres de tornar público o facto de se estarem a candidatar. O catálogo de requisitos enviado às cidades também não é tornado público.

As cidades têm até ao final de junho para preparar, com os operadores dos recintos de espetáculos e os cantões, as suas candidaturas com base no "City Bid Book". Prevê-se que a cidade vencedora seja anunciada no final de agosto.

O Festival Eurovisão da Canção de 2025 realizar-se-á em meados de maio, mas a data exata ainda não foi decidida.