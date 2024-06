Nível da água no Danúbio continua a subir. Bratislava prepara-se para o pior

De Euronews

Um alerta para inundações de segundo nível foi acionado em Bratislava, capital da Eslováquia, após fortes chuvas na Alemanha e na Áustria que ameaçam alagar as margens do rio Danúbio.

A capital da Eslováquia, Bratislava, prepara-se para o pior, à medida que as fortes chuvas continuam a fazer subir o nível da água do rio Danúbio.

Devido ao desenvolvimento da situação hidrológica nas bacias alemãs e austríacas do Danúbio, espera-se um aumento significativo do nível da água no troço eslovaco, incluindo no rio Morava.

O Instituto Hidrometeorológico Eslovaco emitiu um alerta para inundações de segundo nível em Bratislava, mas os especialistas acreditam que esse nível será excedido no bairro de Devínska Nová Ves, por onde corre o rio Morava.

Várias áreas próximas dos rios Danúbio e Morava já foram interditadas e as autoridades pediram à população para evitarem esses locais por razões de segurança.

Entretanto, fortes aguaceiros já causaram inundações na cidade eslovaca de Vranov nad Topľou, onde foi emitido um alerta para inundações de terceiro nível.

As inundações no sul da Alemanha dos últimos dias fizeram cinco mortos.

O serviço meteorológico alemão DWD confirmou que as fortes chuvas, que atingiram o sul da Alemanha há dias, terminaram na terça-feira. No entanto, os níveis de água permanecem elevados.

O rio Danúbio, que flui ao longo de 350 quilómetros da Áustria, também foi encerrado ao transporte marítimo.