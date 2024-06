Cheias fazem cinco mortos na Alemanha, Áustria fecha Danúbio à navegação devido à subida das águas

De Euronews

Quinta vítima mortal na Alemanha é uma mulher de 57 anos cujo carro deslizou para fora da estrada e ficou submerso. Todo o curso do rio Danúbio na Áustria foi encerrado à navegação devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que caíram no país.

PUBLICIDADE

Subiu para cinco o número de mortes provocadas pelas cheias no sul da Alemanha. A quinta vítima mortal é uma mulher de 57 anos cujo carro deslizou para fora da estrada a oeste de Munique e acabou por ficar submerso.

O estado alemão da Baviera reporta seis desaparecidos, entre eles um bombeiro.

Embora o serviço meteorológico alemão DWD tenha declarado o fim das chuvas torrenciais que atingem o sul do país há vários dias, as águas em Passau, na froteira com a Áustria, onde três rios se encontram, subiram cerca de 10 metros, o nível mais elevado desde há mais de uma década. Grande parte do centro da cidade ficou submerso, tendo sido declarado o estado de emergência.

Em algumas zonas do sul da Alemanha, os especialistas falaram de níveis de precipitação únicos no século.

Markus Söder, governador da Baviera, anunciou que o governo do Estado fornecerá pelo menos 100 milhões de euros de ajuda financeira às pessoas afetadas.

Danúbio encerrado à navegação na Áustria

As águas do rio Danúbio continuam a galgar as margens devido às chuvas intensas e as cheias estenderam-se à Áustria, estando também a Hungria em alerta.

Todo o curso do rio Danúbio, que atravessa a Áustria ao longo de 350 quilómetros, foi encerrado à navegação devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que caíram no país.

Em Linz, terceira maior cidade austríaca, as zonas próximas dos rios ficaram debaixo de água.

Schärding também se debate com o excesso de água. Várias estradas foram encerradas e a cidade austríaca apelou às pessoas para que evitem as proximidades do rio.

Na Hungria, os meteorologistas alertaram para a ocorrência de chuvas significativas nos próximos três dias.

Também se receia a subida do nível das águas na planície aluvial do Danúbio, na Eslováquia.

Inundações na Polónia

Enquanto a situação parece começar a acalmar na Alemanha, a vizinha Polónia enfrenta agora inundações na sequência da chuva forte.

Na cidade de Bielsko-Biala, no sul do país, muitas estradas, propriedades e edifícios ficaram inundados. Há também registo de cheias na estação de comboios.