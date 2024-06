Budapeste prepara-se para subida das águas do rio Danúbio

De Euronews

Chuvas na Europa central e de leste fizeram subir nível das águas do Danúbio, que devem atingir pico no sábado em Budapeste.

As chuvas na Europa central e de leste fizeram subir o nível das águas no rio Danúbio, que está a transbordar e a ameaçar localidades na Hungria.

Apesar de não se ter verificado precipitação significativa na Alemanha e na Áustria nos últimos dias, as previsões meteorológicas indicam que a chuva regressará já no sábado, dia em que se espera que as águas do Danúbio inundem as ruas de Budapeste.

As zonas centrais da capital húngara, junto às margens do rio Danúbio, foram encerradas à circulação de peões logo na quinta-feira, por prevenção.