Istambul sofre vaga de calor. As altas temperaturas aumentam o risco de incêndio

Em Istambul, a maior cidade da Turquia, as pessoas têm estado a suportar temperaturas invulgarmente elevadas devido a uma onda de calor.

Na sexta-feira, as temperaturas rondaram os 30 graus Celsius, embora a intensidade do calor extremo tenha diminuído. Há dois dias, as autoridades da cidade emitiram um alerta para as temperaturas superiores a 35 graus Celsius.

É o mesmo efeito a que já assistimos noutras zonas da costa mediterrânica durante a última semana, que trouxe calor e tempestades a muitas cidades do sul da Europa.

Além disso, o Centro de Coordenação de Catástrofes alertou para o aumento do risco de incêndios florestais devido às condições de seca e calor.

A situação é preocupante, especialmente tendo em conta que os reservatórios da cidade estão a níveis alarmantemente baixos, com apenas 29,7% da sua capacidade. O aquecimento global, causado pelas emissões de gases com efeito de estufa, está a afetar a disponibilidade de água e a alterar os padrões climáticos.

Espera-se que as trovoadas e as chuvas de sexta-feira à tarde ajudem a aliviar a situação da água, bem como a atenuar as altas temperaturas em Istambul.

A Turquia também registou um máximo histórico de 49,5 °C, e a vaga de calor está a alastrar a outras partes da Europa, incluindo a Grécia, onde Atenas teve de encerrar a Acrópole devido às temperaturas.