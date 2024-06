Grupo de ONG alemãs pede proibição da AfD

De Euronews

Organizações da sociedade civil dizem que partido alemão de extrema-direita usa a mesma retórica dos nazis e pede proibição, fazendo um paralelo com a ascensão dos nazis nos anos 1930.

Uma aliança de organizações da sociedade civil está a pedir a proibição do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), tendo como pano de fundo o crescimento do partido nas eleições europeias e locais.

O historiador alemão Jens-Christian Wagner, que é também diretor do Memorial de Buchenwald, diz que a AfD repete a terminologia dos nazis e representa posições contra a dignidade humana. Faz ainda um paralelo com a ascensão dos nazis nos anos 30 do século passado: "O facto de os nazis terem conseguido chegar ao poder deveu-se ao facto de a República de Weimar lhes ter permitido abusar da democracia para a derrubar de acordo com as suas próprias regras. É por isso que a segunda lição a tirar da era nazi é que os partidos anticonstitucionais devem ser privados da oportunidade de usar os meios da democracia para a abolir."

Os sociais-democratas do SPD, atualmente no poder na Alemanha, tiveram o pior resultado após a Segunda Guerra Mundial, com 13,9%, enquanto a AfD ficou em segundo lugar, com cerca de 15,9%, nas eleições para o Parlamento Europeu, no início de junho, ganhas pelos democratas-cristãos da CDU/CSU.

"Os avisos, as manifestações e as acções contra a AfD não ajudaram até agora. É por isso que precisamos de um procedimento de proibição da AfD que impeça e pare este partido", disse Julia Dück, ativista do "AfD Ban Now".