O Lei e Justiça (PiS) da Polónia foi abordado pelo húngaro Viktor Orbán para se juntar à sua nova aliança "Patriotas pela Europa".

O partido polaco Lei e Justiça (PiS) decidiu continuar a fazer parte do grupo de extrema-direita Conservadores e Reformistas Europeus (CRE), pondo fim a dias de especulação crescente sobre o futuro político imediato do partido.

A notícia tornou-se oficial durante a reunião constitutiva do CRE, que teve lugar na quarta-feira numa versão híbrida, depois de ter sido adiada devido a divergências internas.

Isto significa que o PiS opta por ficar com Giorgia Meloni, a figura dominante na família CRE, e rejeita a oferta Viktor Orbán para se juntar aos chamados "Patriotas pela Europa", uma nova aliança que tem como objetivo criar o maior grupo de extrema-direita no Parlamento Europeu.

Até agora, a iniciativa de Orbán atraiu o ANO da República Checa, o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) e o Chega de Portugal, que partilham uma aversão profunda ao Acordo Verde, à reforma da política de migração da UE e às disposições militares para a Ucrânia.

"Só com a vitória e a cooperação dos partidos patrióticos e soberanistas de todo o continente poderemos garantir a herança dos nossos filhos", diz o seu manifesto.

Para formar um grupo no Parlamento Europeu é necessário um mínimo de 23 eurodeputados, um limiar que já atingiram, provenientes de pelo menos sete Estados-Membros. Isto significa que, atualmente, os Patriotas não têm três partidos nacionais.

Devido às semelhanças ideológicas, o PiS parecia ser um candidato fácil para os Patriotas. Os seus 20 deputados europeus teriam rapidamente alargado as fileiras da aliança nascente e possivelmente ajudado a atrair mais filiados.

O cancelamento abrupto da reunião constitutiva do CRE, na semana passada, alegadamente devido a um conflito entre as duas principais fações, o PiS polaco e os Fratelli d'Italia de Meloni, fez soar o alarme sobre a saída iminente da delegação polaca.

Mateusz Morawiecki, antigo primeiro-ministro polaco, afirmou numa entrevista que a probabilidade de o PiS sair era de 50/50. "Estamos tentados em ambas as direções", disse ao Politico Europe, referindo-se à nova iniciativa de Orbán.

Um funcionário do Parlamento Europeu disse à Euronews que o PiS entrou em negociações com outros grupos.

Meloni ou Orbán?

Não ficou imediatamente claro o que levou o PiS a escolher Meloni em vez de Orbán.

O desejo notório do primeiro-ministro húngaro de manter relações estreitas com Vladimir Putin causou atritos com os polacos, que detestam o líder russo e defendem sistematicamente sanções mais duras para paralisar a sua economia de guerra.

Orbán, pelo contrário, questiona abertamente a eficácia das sanções ocidentais e está atualmente a bloquear 6,6 mil milhões de euros de assistência militar da UE à Ucrânia.

A notícia de quarta-feira é um suspiro de alívio para Giorgia Meloni, que espera aumentar a influência do CRE na próxima legislatura. Desde que chegou ao poder, a primeira-ministra italiana adotou uma posição mais pragmática na cena europeia e procurou fazer parte do processo de decisão do bloco.

O seu apoio foi fundamental para desbloquear o Novo Pacto sobre Migração e Asilo, uma reforma ambiciosa a que os seus aliados do PiS se opuseram frontalmente. No entanto, a sua influência ainda é limitada: durante as negociações da semana passada sobre os principais cargos do bloco, Meloni foi excluída pelos principais partidos centristas, o que provocou uma reação furiosa.

A perda dos seus aliados polacos teria desferido um novo golpe nas suas ambições: o CRE passaria de 84 para 64 deputados e perderia a sua recente posição de terceira maior força do Parlamento.

Evitada a queda, Meloni e os seus pares podem continuar a esforçar-se por maximizar a sua influência e estabelecer alianças caso a caso com o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, para travar a legislação ambiental e a migração ilegal.

Durante a reunião de quarta-feira, o grupo elegeu Nicola Procaccini (FdI) e Joachim Stanisław Brudziński (PiS) como co-presidentes para os próximos cinco anos, consolidando as duas delegações como as que mandam no grupo.