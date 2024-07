A Presidente da Comissão Europeia precisa de uma maioria absoluta de deputados para apoiar a sua candidatura a um segundo mandato.

Em 2019, Ursula von der Leyen garantiu o cargo mais alto em Bruxelas por um triz, quando foi nomeada para a presidência da Comissão por uma margem de apenas nove votos no Parlamento Europeu, a mais estreita de que há registo.

Cinco anos depois, a alemã de 65 anos candidata-se a um segundo mandato - e há uma estranha sensação de "déjà vu" nos corredores de Estrasburgo.

Na quinta-feira, von der Leyen precisa de uma maioria absoluta de votos no hemiciclo de 720 lugares para garantir mais cinco anos ao leme do executivo.

Embora o seu Partido Popular Europeu (PPE) esteja confiante de que tem os números e o mandato, depois da vitória nas eleições de junho, a margem de votos poderá ser novamente escassa este ano.

Von der Leyen foi responsável pela condução do bloco durante um dos seus períodos mais tumultuosos, incluindo uma pandemia global, a guerra na Ucrânia e a crise energética.

"Penso que todos os membros do Parlamento Europeu compreendem o que está em causa. Não se trata apenas da personalidade de Ursula von der Leyen, que demonstrou a sua capacidade de liderança (...), mas também da estabilidade da União Europeia", disse à Euronews Andrius Kubilius, deputado do PPE e antigo primeiro-ministro da Lituânia.

Mas von der Leyeb também divide opiniões. Os conservadores de direita criticaram o seu compromisso inabalável de fazer da Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima, enquanto os aliados de esquerda a acusaram de se aproximar da extrema-direita e de permitir que esta dilua as suas ambições ecológicas.

Os Socialistas e Democratas (S&D) e os liberais do Renew Europe irão provavelmente apoiá-la, depois de ela ter prometido não prosseguir uma parceria formal com forças ultra-conservadoras, como os deputados do Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, na próxima legislatura.

Juntamente com o PPE, os três grupos centristas detêm um total de 401 lugares, o suficiente para ver a candidata passar. Mas é sabido que os mais rebeldes, entre eles, são susceptíveis de votar contra ela, protegidos pelo segredo do escrutínio.

As delegações francesa e eslovena do PPE já deixaram claro que desafiariam o consenso e votariam contra a candidata principal do seu partido. Entre os liberais, a delegação irlandesa deverá juntar-se à oposição em protesto contra a reação da candidata à guerra Israel-Hamas, enquanto os alemães, os eslovacos e os portugueses estão indecisos.

Os Verdes surgem como improváveis criadores de reis

A incerteza deixou von der Leyen sem outra opção que não fosse a de pescar votos extra dos Verdes e dos Conservadores e Reformistas Europeus (CRE), de extrema-direita, trocando promessas políticas em troca de apoio.

Mas com estes dois grupos ideologicamente muito afastados - e com os Verdes a condicionarem o seu apoio ao facto de von der Leyen excluir uma cooperação formal com o CRE - foi forçada a percorrer uma corda bamba impossível para garantir o seu apoio.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião de uma hora com o CRE, na terça-feira, von der Leyen descreveu a sessão como "intensa" e foi abordada por um membro polaco do partido Lei e Justiça (PiS) quando saía da sala.

"Ela manipulou o procedimento e não vamos votar nela", disse o eurodeputado do PiS Arkadiusz Mularczyk aos jornalistas. Arkadiusz Mularczyk, eurodeputado do PiS, admitiu, no entanto, que alguns membros do seu grupo acabariam por emprestar o seu voto a von der Leyen, como os que pertencem ao Partido Democrático Cívico (ODS) da Chéquia e à Nova Aliança Flamenga (NVA) da Bélgica.

Não se sabe ainda como irão votar os deputados dos Fratelli d'Italia (FdI) de Meloni, depois de a primeira-ministra, furiosa por ter sido excluída do processo de negociação, se ter abstido na recondução de von der Leyen no Conselho Europeu.

A hostilidade em relação a von der Leyen no seio do CRE significa que, apesar de terem perdido lugares nas eleições, os 53 deputados dos Verdes poderão emergir como decisivos na reeleição. Um eurodeputado dos Verdes disse à Euronews que é provável que lhe dêem o seu voto, nem que seja para evitar a "crise institucional" que surgiria se a sua candidatura caísse.

"Reconhecemos que o candidato alternativo do PPE pode ser ainda pior do que von der Leyen", disse o eurodeputado, falando sob condição de anonimato.

"Mas ainda não é 100% claro o que significa quando ela promete não colaborar formalmente com forças de extrema-direita como o CRE."

A decisão do Tribunal Geral da UE sobre um processo judicial de alto risco movido contra o executivo de von der Leyen pelos Verdes foi anunciada na quarta-feira, com o Tribunal Geral do bloco dizendo que a Comissão não deu "acesso suficientemente amplo" aos contratos de vacinas contra a covid-19.

Apesar de a decisão do Tribunal Geral ter sido tomada na véspera da votação, não se espera que desvie os votos dos Verdes, confirmou um eurodeputado do grupo.

A chave será o grande discurso que von der Leyen fará na quinta-feira de manhã, apresentando as prioridades para o seu (potencial) mandato de cinco anos. Será nessa altura que os 53 eurodeputados do grupo se decidirão, disse outro deputado dos Verdes.

Alternativa é "crise institucional"

Talvez os recentes acontecimentos do outro lado do Atlântico também tenham virado a maré a favor de von der Leyen. Vários eurodeputados admitiram que a tentativa falhada de assassinato de Donald Trump pode galvanizar os seus eleitores e aumentar as suas perspetivas de regressar à Casa Branca após as eleições presidenciais de novembro.

Von der Leyen é uma firme apoiante da Ucrânia e, sob a sua liderança, o bloco forneceu ajuda militar, financeira e humanitária avaliada em cerca de 100 mil milhões de euros.

Se a sua candidatura for rejeitada, isso semeará mais instabilidade em toda a UE, numa altura em que o futuro do apoio ocidental à nação devastada pela guerra parece mais frágil do que nunca.

Segundo os diplomatas, a falta de uma alternativa credível à atual presidente significa que o bloco seria empurrado para uma "crise institucional" sem precedentes. Os 27 líderes teriam até um mês para propor um novo nome, uma tarefa que certamente lhes seria desagradável.

Um sentimento semelhante está a espalhar-se por todo o hemiciclo: muitos eurodeputados poderiam pôr de lado as suas queixas e reclamações e juntar-se em torno de von der Leyen, uma personagem conhecida com credenciais testadas, em vez de arriscarem uma substituição inesperada.

"Quando não sabemos como é que os americanos se vão comportar nas eleições, a Europa precisa de ter estabilidade e a estabilidade vem com a nomeação da liderança institucional da União Europeia", disse Andrius Kubilius.

"Aqueles que votarem contra von der Leyen servirão os objetivos que Putin quer alcançar e talvez o que Orbán quer alcançar - a desestabilização da União Europeia, o enfraquecimento da União Europeia.

Esta ameaça tornou-se ainda mais evidente na sequência da chamada "missão de paz" do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que o levou, de forma controversa, a Kiev, Moscovo, Pequim e à propriedade de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Florida.

É um sinal de um sentimento crescente de cooperação entre forças políticas cépticas em relação ao apoio ocidental à Ucrânia, em ambos os lados do Atlântico.

A aprovação de Von der Leyen proporcionaria continuidade e estabilidade numa altura de profunda incerteza internacional, disse outro eurodeputado.