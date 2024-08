Borrell no Quirguistão para reforçar laços

De Euronews com AP

O alto representante da UE para a Política Externa está prestes a deixar o cargo, que será assumido por Kaja Kallas, da Estónia.

Prestes a deixar o cargo, numa das últimas visitas enquanto chefe da Política Externa da UE, Josep Borrell encontrou-se com o presidente do Quirguistão, Sadyr Khaparov, em Bishkek, num esforço para reforçar a cooperação bilateral da UE com este país.

Durante as conversações, os dois discutiram o reforço da parceria nos domínios do comércio, da economia e do investimento - em especial a participação de investidores europeus nos projetos hidroeléctricos e de transportes em curso no Quirguistão.

Borrell afirmou que o Acordo de Parceria e Cooperação Alargada assinado com o país no início deste ano abriu caminho a essa colaboração, tendo-se igualmente reunido com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Zheenbek Kulubayev, com quem discutiu os próximos passos para aprofundar os laços da UE com a Ásia Central.

A viagem de Borrell ao Quirguistão segue-se a uma visita semelhante ao Cazaquistão, no âmbito da tentativa da UE de desenvolver laços com a região.