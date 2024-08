Cidade de Viena submersa pelas maiores chuvas desde que há registos

De Euronews

Chuvas fortes atingiram a Áustria e não pouparam a capital. Lamas e detritos arrastados pela chuva estão a obrigar a cortar estradas e a perturbar o tráfego em várias zonas do país.

Chuvas fortes atingiram as regiões alpinas da Áustria, no fim de semana, e deixaram ainda partes da capital Viena submersas.

De acordo com os órgãos de comunicação social locais, as chuvas causaram danos graves em vária zonas do país, perturbando o funcionamento dos transportes rodoviários e ferroviários. A emissora nacional ORF informou que uma mulher foi arrastada para debaixo de um autocarro, devido às inundações em Döbling, no norte do país, e que foi levada para o hospital em estado crítico.

A quantidade de chuva que caiu em Viena, no último fim de semana, é a mais elevada desde que há registos, há mais de 150 anos.

Em Saint Anton, uma aldeia austríaca situada nos Alpes tiroleses, camiões e escavadoras têm estado a remover a lama e o cascalho da estrada e da aldeia, na sequência das chuvas fortes. A estrada para Arlberg encontra-se encerrada e a decisão sobre a sua reabertura será tomada esta segunda-feira.

“Neste momento estamos cheios de máquinas, empacotadoras e camiões em Saint Anton e, quando há trânsito, é claro que é um grande incómodo. Agora temos de ver como podemos resolver a situação aqui a meio caminho, mas a decisão será tomada esta tarde”, disse o presidente da câmara de Saint Anton, Helmut Mall.

Helmut Mall referiu, ainda, que a operação de limpeza vai levar semanas a ser concluída e que os voluntários estão também a ajudar as autoridades a limpar as casas da aldeia.

Mau tempo assola vários países da Europa

Apesar da época de verão, o mau tempo tem assolado vários países da Europa nas últimas semanas.

As Ilhas Baleares, em Espanha, foram atingidas pela Depressão Isolada de Altos Níveis (DANA), entre quarta e sexta-feira, o que levou ao cancelamento de quase 400 voos.

Também a Alemanha e a Bélgica foram atingidas por chuvas fortes, após o registo de temperaturas elevadas recorde.

Na Alemanha, as regiões da Renânia do Norte-Vestefália, Baixa Saxónia, Baviera e Baden-Württemberg foram as mais afetadas, tendo, para além de chuva, registado tempestades e granizo.

Já na Bélgica foi emitido um aviso meteorológico laranja para tempestades nas províncias de Limburgo e Liège, enquanto o resto do país continua sob aviso amarelo.