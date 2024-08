Incêndio na Madeira: ajuda da UE chega a território português

De Euronews

Comissão Europeia ativou o Mecanismo Europeu da Proteção Civil para a Madeira. Aviões pedidos por Portugal já chegaram ao arquipélago.

PUBLICIDADE

Portugal pediu e a União Europeia respondeu ao pedido de assistência no combate ao fogo que há vários dias lavra na ilha da Madeira. A Comissão Europeia anunciou hoje a ativação do Mecanismo Europeu a Proteção Civil, enviando dois aviões Canadair que chegaram entretanto a território português.

“Na sequência da ativação por Portugal do Mecanismo de Proteção Civil da UE ontem à noite, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência (CCRE) da Comissão coordenou imediatamente o envio de dois aviões Canadair de combate a incêndios que chegarão hoje de Espanha à Madeira. Estas aeronaves ajudarão as autoridades locais a combater os incêndios, prestando um apoio aéreo essencial em condições difíceis. O sistema de emergência por satélite Copernicus foi também ativado para fornecer mapas às autoridades locais.”, é possível ler numa nota publicada pela Comissão.

Além dos meios já disponibilizados, a Comissão Europeia garantiu que a situação está a ser monitorizada e que, se necessário, meios adicionais poderão ser ativados para o terreno.

O incêndio na Ilha da Madeira lavra desde o dia 14 de agosto. As chamas já percorreram as serras do município da Ribeira Brava e os concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana. Atualmente o fogo tem três frentes ativas. As chamas lavram no Pico Ruivo, no Pico das Torres e na Ponta do Sol, tudo zonas com difíceis acessos. Mais de cinco mil hectares de terreno arderam no arquipélago.

Além das dificuldades no terreno, também as temperaturas não estão a ajudar os operacionais no terreno. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo por causa da temperatura máxima elevada, um aviso que deverá vigorar até às 18h00 desta quinta-feira.