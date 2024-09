Esta edição do Estado da União centra-se nas inundações catastróficas na Europa Central, na apresentação dos comissários indigitados da UE e no poder económico do Pacto Ecológico Europeu.

A Europa Central foi fustigada por tantas chuvas torrenciais e inundações mortais que tudo o resto ficou para trás esta semana.

Pelo menos 21 pessoas morreram em quatro países, quando a tempestade Boris, em apenas quatro dias, fez chover em partes da Áustria, da República Checa, da Hungria, da Polónia e da Eslováquia cinco vezes mais do que a média de setembro, transformando regiões inteiras em zonas de catástrofe.

As cidades e aldeias foram devastadas e centenas de milhares de pessoas foram obrigadas a sair.

As autoridades nacionais consideraram a possibilidade de criar fundos de emergência para as zonas afetadas.

A Comissão Europeia, em Bruxelas, também se interrogou sobre a forma como a UE pode apoiar as zonas afetadas na reparação e reconstrução, sabendo que a precipitação extrema se tornará mais comum e intensa.

"Este tema será de importância crescente", afirmou a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. "Trata-se de uma questão em que temos de decidir em conjunto, enquanto europeus, como podemos gerir e financiar as necessidades crescentes de adaptação e reparação a que iremos assistir nos próximos anos".

Trabalhar para a resiliência ambiental e transformar a economia da Europa numa potência industrial competitiva do futuro será a tarefa da nova Comissão que von der Leyen apresentou esta semana.

Uma grande parte dessa tarefa estará nas mãos de uma das suas principais nomeadas, a espanhola Teresa Ribera. A sua pasta foi designada "Transição Limpa, Justa e Competitiva".

"Estou muito grata por este convite para assumir uma responsabilidade tão grande, que aborda os desafios económicos e industriais para a comunidade empresarial europeia e os desafios ecológicos que definem o quanto, quão bem e quão importante é ter em consideração todos os elementos em conjunto", afirmou Ribera.

Quando von der Leyen anunciou a sua nova equipa de comissários, garantiu aos jornalistas que as alterações climáticas continuarão a dominar a agenda da Comissão, juntamente com a competitividade e a segurança.

A competitividade como bússola

Para discutir tudo isto, falámos com Suzana Carp, diretora executiva adjunta da Cleantech for Europe.

Euronews: No centro do poder económico europeu está o Pacto Ecológico, que estabelece o quadro para as indústrias e os empregos. A composição da nova Comissão reflete isso?

Carp: Absolutamente. A composição da nova Comissão Europeia confirma os objetivos políticos estabelecidos pelo Pacto Ecológico Europeu, mas olha para a nossa competitividade como uma bússola para a pergunta "Como vamos transformar a nossa economia europeia?". E, pela forma como as pastas foram atribuídas, podemos ver uma visão bastante clara de como isso irá acontecer. O que está no centro desta visão é como vamos transformar a nossa liderança inicial na descarbonização industrial em competitividade e liderança duradouras para a Europa na cena global. A este respeito, diria que as pastas são muito reveladoras. De facto, estamos agora a passar da questão "se o Pacto Ecológico sobrevive ou não" para a questão "como vamos fazer com que isso aconteça?". E trata-se de uma estratégia bastante abrangente, diria eu, que atravessa várias pastas. Por isso, o Pacto Ecológico foi integrado numa nova visão económica, numa nova doutrina económica.

O centro de gravidade do novo Parlamento Europeu deslocou-se para a direita. Está preocupado com a possibilidade de o Pacto Ecológico ser prejudicado ou, pelo menos, enfraquecido?

Não, não tenho essa preocupação. Não, certamente não depois de ter lido as cartas de missão, porque o que vemos é que os objetivos são mantidos e, em alguns aspetos, até reforçados. Isto é bastante claro quando a referência aos objetivos climáticos para 2040 da UE é mencionada na carta ao Comissário Hoekstra para o clima até ao Impacto Zero e o crescimento verde. Portanto, a direção é bastante clara. Eu diria que sim. Não creio que haja qualquer possibilidade de recuo.

O relatório Draghi foi criticado por alguns por não ter a ousadia necessária para conduzir a transição para uma política industrial verde.

Interessante. Penso que a análise do relatório foi extremamente correta e talvez a falta de ousadia a que se refere seja compensada pela visão ousada desta Comissão Europeia. Por isso, e penso que esta era a ideia original, as duas coisas andam a par. O que o relatório de reforma de Draghi oferece é uma análise extremamente sóbria da situação da Europa face às suas congéneres mundiais, e aborda as razões para tal, certo? O que é necessário agora, penso eu, é que os Estados-Membros, o Conselho e o Parlamento subscrevam esta visão arrojada e se comprometam também a fazer o que for necessário para garantirmos efetivamente a nossa competitividade a longo prazo na Europa.