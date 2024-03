A euronews falou com o Ministro da Transformação Digital da Ucrânia sobre a importância da estratégia tecnológica para ganhar a guerra.

Desde um exército de drones que protegem as fronteiras da Ucrânia até às mensagens diárias do Presidente Volodymyr Zelenskyy nas redes sociais, a tecnologia salvou vidas e ajudou o país a manter-se firme contra a invasão em grande escala da Rússia.

O cérebro por detrás desta abordagem é Mykhailo Fedorov, um antigo especialista em marketing digital de 33 anos que se tornou Vice-Primeiro-Ministro ucraniano para as Inovações, Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologias e Ministro da Transformação Digital da Ucrânia.

"Não temos tantas pessoas como a Federação Russa, e isso é matemática básica", disse Fedorov à euronews.

"É por isso que a tecnologia tem uma vantagem competitiva muito específica que nos permite parar o inimigo onde ele está e proporcionar uma ação assimétrica".

As tecnologias não tripuladas são um "fator de mudança". Os drones auto-detonantes da Ucrânia têm sido uma arma barata e eficaz na guerra para recolher informações e destruir o dispendioso equipamento militar russo.

Nas últimas semanas, os drones ucranianos atacaram instalações petrolíferas russas e perseguiram navios russos em mar aberto e em bases navais.

A guerra eletrónica

Os drones auto-detonantes da Ucrânia são uma peça fundamental do seu arsenal. Mas a Rússia dispõe de fortes contra-medidas eletrónicas e tem experiência nessas técnicas.

É uma guerra tecnológica que está a evoluir muito depressa Mykhailo Fedorov Ministro da Transformação Digital da Ucrânia

A Rússia dispõe de um importante equipamento de interferência que pode sobrepor-se aos sinais ucranianos, bloqueando ou interferindo com as comunicações sem fios utilizadas pelos seus drones.

Fedorov afirma que a escola de engenharia do país está a formar um grupo de engenheiros que sabem codificar e que estão a provar o seu valor contra a Rússia.

O ministro ucraniano afirma ainda que a Ucrânia abriu o mercado e criou uma grande concorrência com empresas privadas de guerra eletrónica.

Manter-se a par das últimas tecnologias é vital, porque "é uma guerra tecnológica que está a evoluir muito depressa", disse o ministro ucraniano.

Mas a interferência russa nos sistemas GPS também tem sido registada no extremo norte da Europa, na região do Círculo Polar Ártico, onde a Noruega e a Finlândia fazem fronteira com a Rússia.

Um soldado ucraniano prepara um drone para ser lançado na linha da frente na aldeia de Robotyne, região de Zaporizhzhia, Ucrânia, sexta-feira, 1 de março de 2024 AP Photo/Andriy Andriyenko

Questionado sobre se os países da NATO devem estar preocupados com a interferência russa, Fedorov afirmou: "Os nossos parceiros devem seguir o que se passa na Ucrânia porque o ritmo da mudança é incrível".

"Se não estivermos ativamente envolvidos neste ritmo contínuo de adaptação em tempo de guerra, e se a nossa produção não se adaptar diariamente a este ritmo, será muito difícil recuperar mais tarde", acrescentou o ministro ucraniano.

Há também outros desafios, como a saturação da defesa aérea, em particular a utilização pela Rússia de drones iranianos "Shahed" que voam em direção ao alvo e detonam com o impacto.

A Ucrânia está a oferecer aos seus aliados e empresas um campo de ensaio para testar as suas defesas e até mesmo para testar o campo de batalha.

A IA como arma

Uma das tecnologias mais recentes que está a conquistar o mundo está agora a ser testada no campo de batalha. A inteligência artificial (IA) está a desempenhar um papel na guerra eletrónica, uma vez que se trata de uma guerra centrada na rede, com muita tecnologia digital, como sensores utilizados em tempo real e sistemas de reconhecimento do campo de batalha.

"A inteligência artificial permite-nos reconhecer os acontecimentos no campo de batalha e reagir em conformidade, o que significa que, no futuro, devemos esperar uma maior utilização de sistemas com IA", afirma Fedorov.

Mas os drones com IA ainda estão a dar os primeiros passos e não podem conduzir um drone ao seu alvo numa trajetória completa.

Para ultrapassar esta situação, Fedorov diz que os ucranianos estão constantemente a analisar os dados do campo de batalha e a testar no terreno algumas novas tecnologias para a guerra eletrónica.

A Rússia está a utilizar drones assistidos por IA e a usar IA em aplicações de visão por computador para permitir a aquisição de alvos pelos drones ucranianos, bem como na aprendizagem automática.

Trazer a grande tecnologia para o campo de batalha

Desde o início da invasão de 2022, Fedorov pediu às grandes tecnologias que apoiassem a Ucrânia na guerra, instando os diretores executivos do YouTube, Apple, Google e Netflix a bloquear ou limitar os seus serviços russos.

Se as gigantes tecnológicas fizessem um esforço comparável para ajudar a Ucrânia ao nível das tecnologias de defesa, o nosso país seria muito mais poderoso que a Rússia Mykhailo Fedorov Ministro da Transformação Digital da Ucrânia

Também recorreu ao X, então conhecido como Twitter, para pedir ao CEO da SpaceX, Elon Musk, que ativasse a sua rede Starlink na Ucrânia para fornecer Internet por satélite.

"Enquanto vocês tentam colonizar Marte, a Rússia tenta ocupar a Ucrânia!", escreveu Fedorov a 26 de fevereiro de 2022.

"Pedimos-vos que forneçam à Ucrânia estações Starlink".

Fedorov conseguiu o que queria e os terminais de Internet por satélite revelaram-se vitais para as operações militares, mas também para os hospitais e as operações comerciais.

Outros gigantes da tecnologia, como a Microsoft e a IBM, também ofereceram apoio à Ucrânia.

Fedorov diz que o país está grato pelo apoio, mas afirma que "precisa definitivamente de mais assistência" por parte das empresas tecnológicas, uma vez que o tempo de reação e resposta é "ligeiramente inferior" ao que era desde o início da invasão.

Mykhailo Fedorov, Vice-Primeiro-Ministro ucraniano para as Inovações, Desenvolvimento da Educação, Ciência e Tecnologias Efrem Lukatsky- The Associated Press. All rights reserved.

"Compreendemos que a vida continua e que, por vezes, a Ucrânia entra e sai dos cabeçalhos dos jornais, mas, ao mesmo tempo, temos de nos lembrar que os ataques russos continuam, que as pessoas continuam a morrer e que esta é uma guerra horrível", afirmou o responsável.

"Se elas [as grandes empresas tecnológicas] fizessem um esforço comparável em termos de tecnologia de defesa e apoio à Ucrânia, seríamos muito mais poderosos do que a Rússia", acrescentou Fedorov.

A Ucrânia precisa de apoio em matéria de serviços de computação em nuvem e de I&D, o que poderia permitir o desenvolvimento de tecnologias de dupla utilização e um local de intercâmbio de conhecimentos e recursos.

A mensagem que gostaria de transmitir às grandes empresas de tecnologia é a seguinte: "Que se envolvam mais e compreendam que temos uma grande guerra e que isto diz respeito a toda a gente.

"Se nos unirmos, podemos acabar com isto muito mais depressa. Mas precisamos de nos unir".

A guerra da informação

Outra forma de as empresas tecnológicas mundiais se unirem para apoiar a Ucrânia é através do combate à desinformação e à informação enganosa.

Depois da guerra, queremos consolidar o nosso estatuto como o Estado mais fixe em termos de transformação digital. Mykhailo Fedorov Ministro da Transformação Digital da Ucrânia

"Trabalhamos com empresas internacionais que nos ajudam a bloquear as redes de bots e as redes de canais russos", diz Fedorov, acrescentando que o país ainda pode precisar de mais ajuda de empresas tecnológicas de todo o mundo para limitar as capacidades da Rússia.

Atualmente, Fedorov diz que a Ucrânia tem organismos oficiais do governo que respondem rapidamente à desinformação para evitar que "a propaganda russa se instale".

Outro ponto forte são os cidadãos do país, que são muito versados na luta contra a desinformação, que é, no entanto, muito poderosa e está a evoluir.

O Presidente Zelenskyy é um comunicador muito poderoso", afirmou, acrescentando que "a coisa mais poderosa na guerra de informação é a comunicação nacional".

Imagem de 6 de março de 2022 do Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, obtida a partir de um vídeo fornecido pelo Gabinete de Imprensa da Presidência ucraniana Ukrainian Presidential Press Office via AP

"Todos os dias, o Presidente dirige-se ao seu povo e fala sobre as coisas que aconteceram".

Não foi só Zelenskyy que subiu na hierarquia e se tornou um ícone mundial pela sua forte liderança durante uma invasão de um dos países mais poderosos do mundo.

Também Fedorov passou de ministro mais jovem da Ucrânia a arquiteto da estratégia de defesa digital do país.

Já antes da guerra, Fedorov fazia ondas quando lançou a Diia, uma aplicação destinada melhorar o sistema de governação.

A aplicação fornece aos cidadãos uma identificação digital e permite-lhes registar uma empresa ou obter muitos outros serviços públicos.

Durante a guerra, Fedorov criou outras funcionalidades como a possibilidade de apresentar um pedido de indemnização se as casas forem danificadas por bombardeamentos russos, obter assistência para a evacuação e apresentar relatórios e vídeos dos movimentos das tropas russas.

Durante um apagão, a aplicação foi usada para transmitir uma final do Campeonato do Mundo.

"Depois da guerra, queremos consolidar o nosso estatuto de Estado mais fixe em termos de transformação digital", diz Fedorov.

"Mas também queremos tornar-nos um país que crie tendências no domínio da defesa e da tecnologia militar nas próximas décadas, porque a nossa experiência é inestimável para o mundo, para todos os países", acrescentou Fedorov.

"E isto pode tornar-se uma parte importante da nossa economia no futuro".

Para mais informações sobre esta história, veja o vídeo no leitor multimédia acima.