Hospital norte-americano faz primeiro transplante de rim de um porco numa pessoa viva

Já eram conhecidos vários casos de transplantes de rins de porcos em pessoas que se encontravam em morte cerebral. No entanto, Richard Slayman, de 62 anos, é o primeiro ser humano vivo a receber um rim de um porco.

Um hospital norte-americano realizou o primeiro transplante bem sucedido de um rim de porco numa pessoa viva, no passado sábado.

Richard Slayman, de 62 anos, com uma doença renal em fase terminal, tornou-se no primeiro ser humano a receber um rim de um porco geneticamente modificado, segundo anunciaram os médicos do Hospital Geral do Massachusetts, nos Estados Unidos, onde decorreu a operação.

O homem, que sofre de diabetes e de tensão alta, é acompanhado neste hospital há 11 anos e realizou um primeiro transplante de rim em 2018, tendo recebido um rim humano. No entanto, o órgão começou a apresentar sinais de insuficiência cinco anos mais tarde.

O rim do porco foi geneticamente modificado, de modo a evitar a rejeição pelo corpo humano. De acordo com a equipa médica do hospital, o órgão começou imediatamente a funcionar após o transplante, como previsto, e o doente deixou de precisar de hemodiálise.

Richard Slayman, citado no comunicado do Hospital Geral do Massachusetts, revelou que encarou esta operação como uma forma de se ajudar e de “dar esperança a milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver”.

Em 2021, o centro médico de Langone da universidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, fez história por ter transplantado com sucesso, pela primeira vez, um rim de um porco para uma mulher em morte cerebral. Apesar de já existirem vários casos de transplantes de rins de porcos, todos aconteceram em pacientes em morte cerebral.