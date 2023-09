Os passageiros dos aviões podem acabar por pagar mais por extras do que pagaram pelo bilhete de avião original, nos chamados voos de "baixo custo".

Um casal de idosos que viajava com a Ryanair tornou-se recentemente viral depois de lhes ter sido cobrado 129 euros para imprimir os seus cartões de embarque no check-in do aeroporto.

Este caso realça alguns dos custos ocultos que podem fazer com que uma passagem aérea aparentemente barata se torne muito mais cara.

As companhias aéreas europeias têm numerosos custos não revelados para tudo, desde a bagagem até à ligação Wi-Fi a bordo, que podem significar que o preço do bilhete original triplica no final do processo de reserva.

Aqui estão as taxas ocultas a que deve estar atento e as melhores formas de evitar pagar demasiado.

Qual é a companhia aérea europeia que cobra mais taxas extra?

Os viajantes aéreos podem acabar por pagar mais por extras do que pagaram pelo bilhete de avião original, de acordo com uma investigação efetuada pelo NetVoucherCodes.

Este é um exemplo de "venda gota a gota", quando um serviço acaba por ser muito mais caro do que o inicialmente anunciado.

O NetVoucherCodes descobriu que 97% das companhias aéreas europeias têm pelo menos uma taxa oculta.

O site independente de códigos de vouchers e ofertas comparou os custos de suplementos como bagagem de mão, bagagem registada até 20 kg, seleção de lugares, embarque prioritário, seguro e wifi a bordo para descobrir qual a companhia aérea com as taxas ocultas mais elevadas.

O custo oculto mais comum entre as companhias aéreas europeias é a seleção do lugar, uma opção em 94% das transportadoras.

A Ryanair foi a primeira companhia aérea em termos de taxas ocultas, com os passageiros a pagarem até 344% mais em taxas extra.

Em média, a transportadora cobra 9,30 euros pela seleção do lugar, 26,30 euros pela bagagem de porão e 17 euros pela bagagem de mão. Embora o voo original possa custar, em média, apenas 21,50 euros, as taxas adicionais, por si só, somam mais de 50 euros.

A Wizz Air vem em segundo lugar, com um custo total de voo 272% superior ao preço original devido às taxas ocultas. A EasyJet ficou em terceiro lugar, com o preço final 170% mais caro do que o custo inicial do voo.

Transportadoras como a Pegasus Airlines, a Loganair e a Icelandair são as que têm menos taxas ocultas, embora a sua tarifa aérea original comece com um preço mais elevado.

O NetVoucherCodes descobriu que a companhia aérea bielorrussa Belavia é a que tem menos custos ocultos, com a seleção do lugar, a bagagem de check-in e a bagagem de mão incluídas no preço do bilhete.

Como evitar o pagamento de taxas ocultas ao reservar um voo

Se quiser manter o seu bilhete de avião baixo, há algumas tácticas que pode utilizar para evitar o pagamento de custos adicionais.

"Para evitar as taxas de bagagem, tente colocar todos os seus pertences numa mala de mão", diz Rebecca Bebbington, especialista em viagens económicas da NetVoucherCodes.

"Estas tendem a ser gratuitas nas companhias aéreas económicas, mas certifique-se de que faz uma mala estratégica para evitar taxas de bagagem com excesso de peso."

Também deve pesquisar as taxas de seleção de lugares das diferentes companhias aéreas. Se não se importar com o lugar onde se senta, considere saltar a seleção de lugares durante a reserva e tente escolher os seus lugares gratuitamente durante o check-in online 24 horas antes do seu voo.

"Se estiver a viajar em grupo, reserve bilhetes em conjunto para aumentar as hipóteses de ficarem sentados juntos sem pagar mais pela seleção de lugares", diz Bebbington.

Se estiver a fazer um voo de longo curso, pesquise as opções de refeições com antecedência para ver o que está incluído e evitar ser sugado com os preços no avião.

Nos casos em que a comida não está incluída no preço do bilhete, talvez seja melhor preparar refeições ligeiras com antecedência e levar uma garrafa de água reutilizável para evitar custos elevados com comida e bebidas durante o voo.

Para evitar gastar dinheiro com a impressão de cartões de embarque no aeroporto, certifique-se de que verifica os regulamentos da companhia aérea. Algumas, como a Ryanair, exigem que imprima o seu cartão de embarque ou descarregue a sua aplicação para obter a versão eletrónica.