Os turistas de Veneza terão de pagar 5 euros para visitar a cidade a partir do próximo ano.

Em breve, os visitantes de Veneza terão que pagar uma taxa turística.

PUBLICIDADE

O conselho municipal deu finalmente luz verde a esta política, que foi concebida para resolver os problemas provocados pelo excesso de turismo.

O sistema de reservas será lançado com um período experimental de 30 dias nos fins de semana da primavera e do verão de 2024.

Deveria ter começado em janeiro de 2023, mas foi alegadamente adiado devido a questões logísticas e ao receio de que possa afetar as receitas turísticas.

Eis o que sabemos até à data sobre o funcionamento da nova taxa turística.

Quem tem de reservar um bilhete para visitar Veneza?

Os viajantes que planeiam visitar a cidade histórica de Veneza terão de registar a sua visita, embora os que pernoitarem não tenham de pagar a taxa de entrada.

Os visitantes que chegam tanto por transportes públicos como por meios privados devem efetuar uma reserva prévia.

As pessoas que visitam as ilhas circundantes, como Burano e Murano, também têm de se registar e pagar. É necessário apenas um bilhete e um pagamento para quem viaja para várias ilhas, incluindo Veneza.

Alguns visitantes de um dia estão isentos do pagamento da taxa de entrada, embora tenham de efetuar uma reserva. Entre estes contam-se os residentes da região do Veneto, os estudantes e as pessoas que visitam familiares na cidade.

Quem quiser visitar as ilhas vizinhas, como Burano e Murano, também terá que se registar e pagar Canva

A Câmara Municipal já sublinhou anteriormente que não haverá limite para o número de visitantes, mas apenas um aumento da taxa de entrada se for atingido um determinado número de visitantes num dia específico.

Quando é que os visitantes terão de pagar para visitar Veneza?

O executivo municipal aprovou na terça-feira (5 de setembro) um período experimental de 30 dias. Este período será provavelmente repartido pelos feriados e fins de semana da primavera e do verão de 2024.

A aprovação final do plano está prevista para 12 de setembro, quando se reunir o conselho municipal alargado.

PUBLICIDADE

Como podem os visitantes reservar bilhetes para Veneza?

Será disponibilizado um sistema de reservas online em várias línguas para que os visitantes possam efetuar a pré-reserva da sua viagem a Veneza**.**

Após a reserva, os visitantes receberão um código QR que funciona como bilhete e que deverá ser mostrado a quem controla as entradas.

Para quem chega de transportes públicos, poderá haver a possibilidade de comprar o passe de entrada ao mesmo tempo que o bilhete para a viagem.

Se este serviço não estiver disponível, os operadores de transportes públicos farão anúncios aos passageiros recordando-lhes a necessidade de reservar.

Os visitantes são encorajados a reservar com antecedência, uma vez que os preços dos bilhetes poderão ser mais baixos.

PUBLICIDADE

Quanto é que os visitantes terão de pagar para visitar Veneza?

O custo dos bilhetes será inicialmente de 5 euros durante o período experimental.

Em períodos particularmente concorridos, os visitantes terão provavelmente de pagar montantes mais elevados. Esta situação verificar-se-á quando o número de visitantes que reservam a sua chegada à cidade ultrapassar um determinado limite, que ainda não foi anunciado.

Em períodos particularmente movimentados, os visitantes serão obrigados a pagar quantias mais elevadas AP Photo/Luca Bruno

Haverá também períodos em que os visitantes terão de efetuar reservas, mas não terão de pagar. Esta situação ocorrerá quando o número de excursionistas que chegam à cidade for muito reduzido.

Como é que os bilhetes serão controlados?

Os controladores de bilhetes estarão espalhados por toda a cidade histórica, verificando os bilhetes dos visitantes ou a prova de isenção.

As autoridades estão também a ponderar a introdução de torniquetes em alguns pontos de acesso à cidade, como a estação ferroviária.

PUBLICIDADE

E se eu me esquecer de comprar o meu bilhete para Veneza?

As autoridades de Veneza afirmaram que haverá avisos e anúncios nos pontos de entrada da cidade, como o terminal de autocarros na Piazzale Roma ou a estação ferroviária, para lembrar aos visitantes que devem reservar os seus bilhetes.

Os visitantes que chegarem sem terem reservado e pagado terão de pagar a totalidade da taxa de 10 euros e estão sujeitos a multas de 50 a 300 euros.

Qual é o destino da taxa de entrada?

A taxa "não é um instrumento para ganhar dinheiro", declarou a cidade num comunicado.

Para além dos custos de funcionamento do sistema, todas as receitas provenientes das taxas de entrada serão canalizadas para serviços que ajudem os residentes da cidade. Estes incluem manutenção, limpeza e redução do custo de vida.