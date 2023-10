Tartu: o epicentro da cultura da Estónia

Tartu é a segunda maior cidade da Estónia e uma das Capitais Europeias da Cultura em 2024.

A cidade universitária tem uma grande tradição cultural e artística. Acolheu o primeiro teatro da Estónia. O primeiro jornal do país foi publicado em Tartu. A cidade acolheu o primeiro festival da canção da Estónia.

Da dança folclórica tradicional à arte moderna, há de tudo em Tartu.

Na encruzilhada entre o mundo antigo e o novo

A nossa primeira paragem foi o espaço criativo de Aparaaditehas. Uma antiga infraestrutura industrial foi transformada num local de encontro de artistas.

"Penso que é uma cidade muito vibrante. Muito jovial ", frisou Jaan Ulst, diretor de programação de Tartu 2024.

Aparaadite também integra espaços para artistas internacionais. É o caso da artista ucraniana Viktoria Berezina que fugiu da sua casa em Kherson após a invasão russa.

"Gosto muito de viver aqui e de estar neste ambiente criativo. Há uma comunidade muito grande de artistas aqui. É uma ótima oportunidade para nos conhecermos e comunicar, para mostrar a minha arte e falar sobre o que está a acontecer na Ucrânia", disse Berezina.

A vida tradicional de Setomaa

Os Seto, um dos grupos étnicos mais antigos do país, tentam preservar as suas tradições seculares.

Chegar a Setomaa, no sul do país, é como recuar no tempo. A região, situada na fronteira com a Rússia, é habitada pelo povo Seto. Este povo tem o seu próprio dialeto, religião e tradições e têm conseguido mantê-las durante séculos.

“Há cem anos, esta era uma cultura 100% oral", explica Helen Külvik, uma guia turística de Setomaa. "As pessoas eram analfabetas e todo o conhecimento que se tinha, tinha de ser transmitido oralmente."

