Vídeo. Grécia: fiéis ortodoxos nadam para recuperar a cruz na Epifania

A Epifania, celebrada todos os anos a 6 de janeiro, assinala o batismo de Jesus Cristo e é um feriado na Grécia. Na cerimónia da Bênção das Águas, os nadadores mergulham para recuperar uma cruz flutuante, um ato simbólico que se acredita trazer boa sorte e proteção contra os maus espíritos.
O participante vitorioso recebe a cruz e os outros que mergulharam com ele também recebem medalhas como recordação. Embora a Epifania marque o fim da época natalícia em muitas tradições cristãs, é também celebrada como Dia de Reis na cristandade ocidental.
No entanto, as igrejas cristãs ortodoxas podem celebrá-la em datas diferentes, sendo que algumas a celebram a 19 de janeiro devido a variações nos calendários.