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Fiéis ortodoxos na Grécia nadam para recuperar a Cruz na Epifania
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Vídeo. Grécia: fiéis ortodoxos nadam para recuperar a cruz na Epifania

Últimas notícias:

Uma grande multidão assistiu à corrida de dezenas de nadadores para recuperar uma cruz de madeira atirada por um padre à água, numa cerimónia que assinalou a Epifania perto do porto do Pireu, nos arredores de Atenas, na segunda-feira.

A Epifania, celebrada todos os anos a 6 de janeiro, assinala o batismo de Jesus Cristo e é um feriado na Grécia. Na cerimónia da Bênção das Águas, os nadadores mergulham para recuperar uma cruz flutuante, um ato simbólico que se acredita trazer boa sorte e proteção contra os maus espíritos.

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O participante vitorioso recebe a cruz e os outros que mergulharam com ele também recebem medalhas como recordação. Embora a Epifania marque o fim da época natalícia em muitas tradições cristãs, é também celebrada como Dia de Reis na cristandade ocidental.

No entanto, as igrejas cristãs ortodoxas podem celebrá-la em datas diferentes, sendo que algumas a celebram a 19 de janeiro devido a variações nos calendários.

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