Vídeo. Bebé hipopótamo-pigmeu faz sua primeira aparição no Zoo da Virgínia

Um bebé hipopótamo-pigmeu, chamado Poppy, fez a sua primeira aparição ao ar livre no Metro Richmond Zoo em Moseley, no Estado da Vírgina, nos Estados Unidos.
Nascida a 9 de dezembro, a cria em perigo de extinção saiu para o exterior com a sua mãe, Iris, pela primeira vez a 28 de março, altura em que o tempo começou a ficar mais quente.
Com 36 quilos, Poppy ainda mama, mas já iniciou uma dieta variada de grãos, feno, alface, aipo, batata-doce e frutas ocasionais como bananas e maçãs. Atualmente, existem cerca de 2.500 hipopótamos-pigmeus na natureza.