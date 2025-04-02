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CAPTURA DE TELA - Bebé hipopótamo-pigmeu em perigo faz estreia ao ar livre no zoológico da Virgínia
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Vídeo. Bebé hipopótamo-pigmeu faz sua primeira aparição no Zoo da Virgínia

Últimas notícias:

Com menos de 2.500 hipopótamos-pigmeus a restarem na natureza, o nascimento de Poppy é um impulso valioso para a população desta espécie.

Um bebé hipopótamo-pigmeu, chamado Poppy, fez a sua primeira aparição ao ar livre no Metro Richmond Zoo em Moseley, no Estado da Vírgina, nos Estados Unidos.

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Nascida a 9 de dezembro, a cria em perigo de extinção saiu para o exterior com a sua mãe, Iris, pela primeira vez a 28 de março, altura em que o tempo começou a ficar mais quente.

Com 36 quilos, Poppy ainda mama, mas já iniciou uma dieta variada de grãos, feno, alface, aipo, batata-doce e frutas ocasionais como bananas e maçãs. Atualmente, existem cerca de 2.500 hipopótamos-pigmeus na natureza.

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