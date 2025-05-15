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FOTO - Turma de caloiros da Academia Naval dos EUA conclui tradição de longa data
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Vídeo. Estudantes da Academia Naval dos EUA escalam monumento para assinalar fim do primeiro ano

Últimas notícias:

Os caloiros da Academia Naval dos Estados Unidos, em Annapolis, escalaram o escorregadio Monumento Herndon na quarta-feira, assinalando o fim do primeiro ano de estudos, conhecido como 'ano dos plebes'.

Num evento marcado pelo trabalho de equipa e pela resiliência, os estudantes formaram uma pirâmide humana para escalar um monumento de 6 metros de altura, coberto com mais de 90 litros de óleo vegetal.

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O objetivo era remover o chapéu branco de um caloiro do topo e substituí-lo pelo boné de um aluno mais velho.

Conhecidos como caloiros durante o primeiro ano, os estudantes ganham o título de aspirantes de quarta classe após completarem a escalada.

A Turma de 2027 completou o desafio em 2 horas e 32 minutos, consolidando o seu lugar na tradição da faculdade

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