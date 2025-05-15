Vídeo. Estudantes da Academia Naval dos EUA escalam monumento para assinalar fim do primeiro ano

Num evento marcado pelo trabalho de equipa e pela resiliência, os estudantes formaram uma pirâmide humana para escalar um monumento de 6 metros de altura, coberto com mais de 90 litros de óleo vegetal.
O objetivo era remover o chapéu branco de um caloiro do topo e substituí-lo pelo boné de um aluno mais velho.
Conhecidos como caloiros durante o primeiro ano, os estudantes ganham o título de aspirantes de quarta classe após completarem a escalada.
A Turma de 2027 completou o desafio em 2 horas e 32 minutos, consolidando o seu lugar na tradição da faculdade