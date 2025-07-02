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Pessoas gritam slogans durante um protesto contra a revista satírica LeMan após a publicação de uma caricatura alegadamente representando o Profeta Maomé, em Istambul, Turquia, 1.7.2025
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Vídeo. Manifestantes em Istambul criticam revista LeMan por cartoon polémico

Últimas notícias:

Protestos eclodiram em Istambul após uma revista satírica publicar um cartoon que parecia mostrar figuras chamadas Maomé e Moisés a cumprimentarem-se enquanto mísseis caíam.

Dezenas de manifestantes reuniram-se perto de uma mesquita em Istambul, sob forte presença policial, tendo entoado slogans religiosos e condenado o cartoon.

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Alguns dos manifestante acabaram mesmo por entrar em confronto com a polícia e danificaram os escritórios da revista.

As autoridades turcas detiveram quatro membros da equipa do LeMan, incluindo o cartunista, o editor-chefe e dois outros funcionários. Dois outros editores estão alegadamente no estrangeiro e enfrentam agora um mandado de detenção.

O cartoon insulta valores religiosos, segundo as autoridades, apesar da revista insistir que a personagem não era o Profeta Maomé, tendo pedido desculpa pelo sucedido.

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