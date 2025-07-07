Vídeo. Famílias regressam às ruínas após inundações no Texas causarem dezenas de mortos

O desastre, ocorrido na sexta-feira, causou pelo menos 78 mortes, com os socorristas ainda a procurarem dezenas de pessoas desaparecidas, incluindo 10 raparigas e um monitor de campo.
Só no Condado de Kerr, foram recuperados 68 corpos, 28 deles crianças.
Regan Brown percorreu o que restava da casa dos seus pais em Hunt. Os seus pais, ambos com mais de 80 anos, escaparam às águas crescentes e ajudaram a resgatar um vizinho de 92 anos preso no sótão.
As autoridades dizem que 41 pessoas continuam desaparecidas em todo o Texas. Com mais chuva prevista, as autoridades alertaram para o risco contínuo enquanto as equipas avançam por terrenos difíceis.