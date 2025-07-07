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Um oficial inspeciona os destroços de árvores no Camp Mystic ao longo do Rio Guadalupe, após uma inundação repentina ter varrido a área no domingo, 6 de julho de 2025, em Hunt, Texas.
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Vídeo. Famílias regressam às ruínas após inundações no Texas causarem dezenas de mortos

Últimas notícias:

Regressando ao Campo Místico, no centro do Texas, as famílias enfrentaram a devastação deixada pelas cheias rápidas, vasculhando os escombros encharcados e as estruturas destruídas.

O desastre, ocorrido na sexta-feira, causou pelo menos 78 mortes, com os socorristas ainda a procurarem dezenas de pessoas desaparecidas, incluindo 10 raparigas e um monitor de campo.

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Só no Condado de Kerr, foram recuperados 68 corpos, 28 deles crianças.

Regan Brown percorreu o que restava da casa dos seus pais em Hunt. Os seus pais, ambos com mais de 80 anos, escaparam às águas crescentes e ajudaram a resgatar um vizinho de 92 anos preso no sótão.

As autoridades dizem que 41 pessoas continuam desaparecidas em todo o Texas. Com mais chuva prevista, as autoridades alertaram para o risco contínuo enquanto as equipas avançam por terrenos difíceis.

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