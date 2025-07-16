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Um homem segura o corpo do seu filho que foi morto num ataque aéreo militar israelita em Gaza, no Hospital Shifa na Cidade de Gaza, terça-feira, 15 de julho de 2025
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Vídeo. Crianças entre os mortos após ataques israelitas em Gaza e Khan Younis

Últimas notícias:

Pelo menos 41 palestinianos, incluindo crianças, foram mortos em ataques israelitas em Gaza, segundo fontes hospitalares.

As forças militares israelitas afirmaram ter atacado mais de 120 alvos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, incluindo o que descreveram como túneis e depósitos de armas do Hamas.

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Vinte e dois corpos foram levados para um hospital na Cidade de Gaza, onde familiares enlutados se reuniram na morgue antes de realizarem orações fúnebres no exterior. Entre os mortos estavam 11 crianças e três mulheres, informaram as autoridades de saúde. Pelo menos 19 outras pessoas foram mortas em Khan Younis.

Com as negociações de cessar-fogo paradas no Qatar e os fornecimentos de alimentos criticamente baixos, as taxas de desnutrição entre as crianças quase duplicaram, agravando a crise enfrentada pelos dois milhões de residentes de Gaza.

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