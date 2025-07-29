Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Pessoas prestam homenagem a 12 soldados ucranianos que morreram em cativeiro russo
No Comment

Vídeo. Ucrânia assinala aniversário da explosão na prisão de Olenivka em Kiev

Últimas notícias:

Soldados e civis reuniram-se na Praça da Independência em Kiev, na segunda-feira, para assinalar três anos desde a explosão mortal na prisão de Olenivka, que matou 53 prisioneiros de guerra ucranianos.

Em 2025, as Nações Unidas confirmaram a responsabilidade da Rússia pela explosão que atingiu as barracas da prisão em Donetsk, ocupada pelos russos.

A comemoração em Kiev atraiu centenas de pessoas, incluindo famílias dos mortos e daqueles que ainda estão em cativeiro russo.

Entre elas estava Tetiana Vyshniak, cujo filho Artem está preso há mais de três anos após ser capturado em Mariupol.

“Eles protegeram-nos, agora devemos protegê-los e trazê-los de volta para casa”, disse ela.

Muitos seguravam fotos de entes queridos e acenderam velas em memória.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE