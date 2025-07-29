Vídeo. Ucrânia assinala aniversário da explosão na prisão de Olenivka em Kiev

Em 2025, as Nações Unidas confirmaram a responsabilidade da Rússia pela explosão que atingiu as barracas da prisão em Donetsk, ocupada pelos russos.
A comemoração em Kiev atraiu centenas de pessoas, incluindo famílias dos mortos e daqueles que ainda estão em cativeiro russo.
Entre elas estava Tetiana Vyshniak, cujo filho Artem está preso há mais de três anos após ser capturado em Mariupol.
“Eles protegeram-nos, agora devemos protegê-los e trazê-los de volta para casa”, disse ela.
Muitos seguravam fotos de entes queridos e acenderam velas em memória.