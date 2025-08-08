Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
FOTO DE ARQUIVO
No Comment

Vídeo. Duda derrota campeão mundial Gukesh em blitz em Katowice

Últimas notícias:

Katowice, no sul da Polónia, acolheu um encontro de xadrez de alto nível na quinta-feira, com o campeão mundial em título, Gukesh Dommaraju, a defrontar o grande mestre polaco Jan-Krzysztof Duda numa partida de blitz.

O formato rápido, com apenas alguns minutos para cada jogador completar os seus movimentos, terminou com a vitória de Duda, um dos jogadores mais bem classificados do mundo e o primeiro polaco a ultrapassar a marca de 2700 Elo “super grande mestre”.

Antes do jogo, Duda descreveu o xadrez como uma paixão de toda a vida que combina lógica e psicologia.

O interesse pelo xadrez está a crescer na Polónia, com mais de 40.000 jogadores registados e programas escolares em expansão, incluindo aulas agora oferecidas em metade das escolas primárias de Katowice.

