Vídeo. Duda derrota campeão mundial Gukesh em blitz em Katowice

O formato rápido, com apenas alguns minutos para cada jogador completar os seus movimentos, terminou com a vitória de Duda, um dos jogadores mais bem classificados do mundo e o primeiro polaco a ultrapassar a marca de 2700 Elo “super grande mestre”.
Antes do jogo, Duda descreveu o xadrez como uma paixão de toda a vida que combina lógica e psicologia.
O interesse pelo xadrez está a crescer na Polónia, com mais de 40.000 jogadores registados e programas escolares em expansão, incluindo aulas agora oferecidas em metade das escolas primárias de Katowice.