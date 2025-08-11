Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Escombros espalhados após o colapso de um edifício durante um terramoto em Sindirgi, noroeste da Turquia, na segunda-feira, 11 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Forte terramoto atinge província turca de Balıkesir e faz um morto

Últimas notícias:

Um sismo de magnitude 6,1 atingiu a cidade de Sındırgı, na província turca de Balıkesir, na noite de domingo. Uma pessoa morreu e pelo menos 29 ficaram feridas.

O terramoto, cujas ondas sísmicas forma sentidas a 200 quilómetros de distância em Istambul, causou o colapso de mais de uma dúzia de edifícios, incluindo dois minaretes de mesquitas.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, afirmou que a maioria das estruturas que colapsaram estavam abandonadas ou não eram utilizadas, e que nenhum dos feridos se encontrava em estado grave.

O terramoto desencadeou pelo menos 250 réplicas em várias províncias, incluindo Esmirna, Kütahya e Manisa.

As autoridades locais apelaram aos residentes para se manterem afastados dos edifícios danificados.

